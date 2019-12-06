Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim

06.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:24

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un ailesi, ismi Davutoğlu'nun kuracağı partiyle anılan Nihal Olçok'un 2016 yılında eşinden boşandığını belirterek, "Nihal Hanım'ın soyadımızı kullanmasına rıza göstermiyoruz. Söz konusu beyanları, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir." açıklamasında bulunmuştu.Nihal Olçok ise bu tepkiyle ilgili, "Elbette Olçok soyadını kullanacağım. Ben Abdullah'ın annesiyim. Bunu mu ispat edeceğim millete. Oğlum şehit olmuş. Ben bir şehit annesiyim. Elbette Olçok soyadını gururla kullanacağım" dedi.

Gazeteci Suat Toktaş, Babıali Tv'de sunduğu programında, Nihal Olçok ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine aktardıklarını dile getirdi.

"BEN BİR ŞEHİT ANNESİYİM"

Soyadı tartışmasına dair Nihal Olçok'un kendisine, "Elbette Olçok soyadını kullanacağım. Ben Abdullah'ın annesiyim. Bunu mu ispat edeceğim millete. Oğlum şehit olmuş. Ben bir şehit annesiyim. Elbette Olçok soyadını gururla kullanacağım" dediğini aktaran Toktaş, "Benim Olçok kadar gurur duyacağım bir soyadım var ama ben bir şehit annesiyim" dedi.

"ASIL BUNU SORMAK LAZIM"

Olçok'un kendisine asıl sorununun çocuklarının velayetinin amcalarına verilmesi olduğunu söylediğini belirten Toktaş, Olçok'un şu sözlerini aktardı: "Asıl soru bu. Oğlum on yedisinde toprağa verildi. On sekizinde dava açtı cevap Olçok. Hangi hukuk sistemi annesi yaşayan çocuğun velayetini, vesayetini amcaya vermiştir. Asıl bunu sormak lazım."

DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNE KATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde kocası Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu'nun partisinde niçin yer alacağını açıklamıştı. Verdiği röportajda "Neden Davutoğlu'nun partisi?" sorusuna yanıt vermişti. Olçok, "Ahmet Davutoğlu'nun insanlığını kaybetmemiş biri olduğuna inandım. Davutoğlu numara yapan bir insan değil. Onun için en büyük duam, Allah onu değiştirmesin" demişti.

NE OLMUŞTU?

Olçok ailesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un Nihal Olçok ile 2013'te anlaşmalı boşandığını belirterek, "Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir." açıklamasında bulunmuştu.

Olçok ailesinden yapılan yazılı açıklamada, şehit Erol Olçok'un Nihal Olçok ile evliliğini 2013'te anlaşmalı boşanmayla sonlandırdığı ve boşanmanın 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleştiği kaydedildi.