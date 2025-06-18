Nihal Candan olayı ne? Hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın son durumu nedir?

Nihal Candan olayı ne? Hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın son durumu nedir?
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Hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'la ilgili gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Nihal Candan olayı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Nihal Candan'ın son sağlık durumu nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Son günlerde sağlık durumu ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hastaneye kaldırılmasıyla birlikte bir kez daha kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medyada çeşitli iddialar hızla yayılırken, sevenleri ve takipçileri Nihal Candan'ın durumu hakkında net bilgi arayışına girdi. Peki, Nihal Candan'a tam olarak ne oldu, neden hastaneye kaldırıldı? İşte, fenomen ismin son durumu hakkında merak edilen her şey…

NİHAN CANDAN OLAYI NEDİR?

2023 yılında lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kamuoyunu sarsan dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sürecin ardından özellikle Nihal Candan'ın yaşadığı sağlık problemleri gündeme damga vurmuştu.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nihal Candan'a yeme bozukluğu olan anoreksiya nervoza teşhisi konulmuş, hızla kilo kaybetmeye başlamıştı. Sağlık raporlarına göre ciddi risk taşıdığı belirlenen Candan, mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Nihal Candan olayı ne? Hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın son durumu nedir?Nihal Candan olayı ne

Ancak tahliye sonrası beklenen iyileşme süreci başlamadı. Kilo kaybı hız kesmeden devam eden Nihal Candan'ın yapılan son kontrollerde vücut ağırlığının 25 kiloya kadar düştüğü, bazı hayati organlarında yetmezlik belirtileri görüldüğü aktarıldı. Sağlık ekibi, durumun kritik olduğunu ve yaşamı tehdit ettiğini belirtti.

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Yoğun şekilde tedavi altına alınan Candan'ın durumu geçtiğimiz günlerde daha da ağırlaştı. İki kez kalbinin durduğu öğrenilen genç kadın, yeniden hayata döndürüldü ve derhal yoğun bakım servisine alındı. Hastanede tedavisi sürerken, sağlık ekipleri Nihal Candan'ın hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi. Kamuoyunda endişe yaratan gelişmeler üzerine gözler sağlık ekibinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Nihal Candan olayı ne? Hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın son durumu nedir?Hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın son durumu nedir

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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