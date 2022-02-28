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Nihal Candan'dan Olay Poz

Snob Magazin - Magazin
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Nihal Candan'dan Olay Poz

Katıldığı yarışma programlarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaptığı her paylaşımla olay yaratıyor. Nihal Candan son pozuyla gündem oldu. İşte detaylar...

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla adını duyuran Nihal Candan, olay karelerini paylaşmaya devam ediyor. Her paylaştığı fotoğrafla gündem yaratan sosyal medya fenomeni, tangayla poz verdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan Nihal Candan'a yorum yağdı.

Sosyal medya fenomenine cesur pozu nedeniyle aldığı mesajların yanı sıra düzgün fiziği sebebiyle de yorum yağdı. Evinde masaj yaptıran Candan, yaptığı her paylaşımla adından söz ettiriyor.

Nihal Candan'dan Olay Poz

Nihal Candan'dan Olay Poz

Snob Magazin - Magazin

İşte Benim Stilim, Nihal Candan, Survivor, Medya, Magazin, Haberler

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