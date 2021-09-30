Niğdeli 4 şehidin ismi Afrika'da açılan su kuyularında yaşatılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğdeli 4 şehidin ismi Afrika'da açılan su kuyularında yaşatılacak

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğdeli 4 şehidin ismi Afrika'da açılan su kuyularında yaşatılacak

Deniz Feneri Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Afrika kıtasında 7 ülkede gerçekleştirilecek "1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesi kapsamında Niğdeli 4 şehidin adına 3 ülkede su kuyusu açtı.

Deniz Feneri Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Afrika kıtasında 7 ülkede gerçekleştirilecek "1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesi kapsamında Niğdeli 4 şehidin adına 3 ülkede su kuyusu açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Deniz Feneri Derneği temsilcilerinin katılımıyla şehit polis memurları Bora Çelik adına Benin'de, Erol Öncel adına Burundi'de ve Nurettin Tekin ile şehit uzman çavuş Efe Osman Apaydın adına Togo'da açılan su kuyularının fotoğraflarını ve sertifikalarını ailelerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, projenin hayata geçirilmesine vesile olan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Deniz Feneri Derneği yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında Niğde'den de dört şehidin isminin Afrikalılar için açılan su kuyularına verildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu projesiyle hem susuzluk çeken Afrika ülkeleri suyla buluşacak hem de açılan su kuyuları kahraman şehitlerimizin isimleriyle anılacak. Vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin isimleri ülkemizden binlerce kilometre ötede yaşayacak ve onların hatırası Afrikalı kardeşlerimizin dualarına ortak olacak. Yine bu vesile ile kahraman şehitlerimize ve onların ailelerine olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemiş olabileceğiz. Bu vesileyle kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Niğdeli 4 şehidin ismi Afrika'da açılan su kuyularında yaşatılacak

Niğdeli 4 şehidin ismi Afrika'da açılan su kuyularında yaşatılacak

Niğdeli 4 şehidin ismi Afrika'da açılan su kuyularında yaşatılacak

Niğdeli 4 şehidin ismi Afrika'da açılan su kuyularında yaşatılacak

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
'YETİŞMEZ' DİYENLERE İNAT BAHÇESİNDE AFRİKA KAVUNU YETİŞTİRDİ

'YETİŞMEZ' DİYENLERE İNAT BAHÇESİNDE AFRİKA KAVUNU YETİŞTİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Umut Meraş Mustafa Denizli Fatih Terim Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niğdeli 4 şehidin ismi Afrika'da açılan su kuyularında yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 17:35:29. #1.12#