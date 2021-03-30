Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Güncel

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi Niğde "kırmızı çizgisini" çekti İçişleri Bakanlığı tarafından kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını...

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi

Niğde "kırmızı çizgisini" çekti

NİĞDE - İçişleri Bakanlığı tarafından kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "30 Mart'ta Kırmız Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması Niğde'de düzenlenen program ile gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayalara geçiş önceliği verilmesi için 81 İl Valiliklerine kırmızı çizgimizi çekiyoruz projesi ile yayımlanan genelge sonrasında Niğde merkez Oskar duraklarında program düzenlendi.

Programa katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek burada öğrencilere trafik önceliği konulu boyama kitabı ve kırmızı düdük dağıttı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e burada öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü hakkından bilgiler verirken trafikte ailelerinin de trafik kurallarına uymadığı takdirde kırmızı düdükler ile ailelerini uyarmalarını istedi.

Programda konuşan Niğde Valisi Şimşek, "Bugün yaya öncelik "Kırmızıçizgimizdir" farkındalığı başlatıldı. Bu farkındalıkla yaya önceliğine vurgu yapmaktır. Sürücülerimizi bilinçlendirmek ve toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır. Sürücülerden beklentimiz şudur. Trafik ışığı ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerinde yavaşlasınlar önceliği yayaya versinler. Özellik de okul geçitlerinde bu kurala gereken hassasiyeti göstersinler. Öğrencilere ve yayalara öncelik versinler. Sürücüler bu kurala uydukları takdirde oluşan kazalarında önüne geçmiş olacağız"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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