Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?
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Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Niğde'de ne yenir? Niğde'de neler yapılır? Niğde'de yapılan turizm aktiviteleri nelerdir?

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?
17.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:15

Antik adı Nahita ya da Nakita olarak bilinen Niğde uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Milattan önce 600'lü yıllara dayanan geçmişi ile Hititler, Asurlular, Frigler, Medler, Persler, Romalılar ve Osmanlılara ev sahipliği yapmıştır.

Bölgede Paleolitik çağdan beri yaşam vardır. Niğde hakkında en önemli bilgilere Bahçeli Köşk Höyüğü, Altunhisar Pınarbaşı Höyüğü ve Divaralı Höyüğü'nde yapılan kazılarda ulaşılmıştır.

NİĞDE NEREDEDİR?

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehir, Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Niğde; Nevşehir, Kırşehir, Mersin, Adana, Konya ve Ankara ile komşudur.

Ekecik Dağları ve Melendiz Çayı'na ev sahipliği yapan şehirde ovalar çok fazladır. Misli Ovası ve Bor Ovası şehirde bulunan en büyük ovalardır. Şehirde bulunan en önemli ovalar Karasu Deresi, Çiftehan Çayı ve Uluırmak'tır.

NİĞDE'DE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Tyana Ören Yeri Ve Su Kemerleri

Bor ilçesinde bulunan örenler, önemli heykeltraşlık eserlerine ev sahipliği yapar. Hala bulunamayan pek çok eser olduğu düşünülüyor. Çıkarılan kalıntılar ise Niğde Müzesi'nde sergileniyor.

Bölgede Roma döneminde kalan Roma Havuzu adlı antik havuz ve su taşınması için yapılmış kemerler de bulunuyor.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Niğde Kalesi

Eski merkezin olduğu yerde bulunan kale üç surla çevrilmiştir. Günümüzde ise bir kısmı ayakta kalmıştır sadece. Kale yakınında bulunan Sungurbey Camii ve çevresinde bulunan sur yakın zamanda restore edilmiştir.

Kalenin kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Kalenin eski burçlarından birinin üzerinde şehrin simgesi de olan Niğde Saat Kulesi yer alır. Kitabesi olmayan saat kulesi hakkında fazla bilgi yoktur. Stili nedeniyle on dokuzuncu yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Niğde Müzesi

Kronolojik sırayla eserlerin sergilendiği müzede, Neolitik çağdan kalma eserler de yer almaktadır. Höyük kazılarında bulunan parçalar ve bölgeye ait etnografik eserler; halılar, kilimler, takılar da sergileniyor.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Hüdavent Hatun Türbesi

Taç kapısı üzerinde bulunan kitabesinde 1312 yılında yapıldığı yazmaktadır. Anadolu Selçuklu Hükümdarı dördüncü Rukneddin Kılıç Aslan'ın kızı Hüdavend Hatun tarafından yaptırılmıştır.

Yapımı sırasında itinalı bir çalışma yapıldığı düşünülmektedir. İnce işlemeleri ve motifleri ile dikkat çekicidir.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Alaeddin Cami

Niğde Sancak Beyi Ziynettin Beşare tarafından yaptırılan caminin kitabesinde, mimar üstad Sıddık ve kardeşi Gazi'nin adı geçer. 1223 yılında yapılan caminin dikkat çekici bir hikayesi de bulunur. Saat 11'e kadar gelen güneş ışıkları ile kapının üzerinde bir "Taçlı Kadın Başı" gölgesi dikkat çekiyor. Efsaneleşen hikayeye göre usta, aşık olduğu Niğde Sancak Beyi'nin kızına ithafen oyma yapmıştır.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Sarı Saltuk Türbesi

Bor ilçesinde bulunan türbe, 13. yüzyıla aittir. Sarı Saltuk'un adı Fuat Köprülü tarafından kaleme alınan "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" adlı eserinde görülür. Taptuk Emre'nin üstadı olan Sarı Saltuk'u anlatan Saltukname adlı eser bulunur. Halil Nuri Kütüphanesi'nde saklanan eser az nüshalıdır.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Sungur Bey Camii

İlhanlı döneminde (1335) Niğde Valisi Sungur Bey tarafından yaptırılan caminin mimarı bilinmiyor. Türk mimarisi dokunuşları ve Gotik mimarisi özellikleri görülür. Kuzey panosunda ve güney panosunda toplam 79 figür bulunur. Bunların 12 hayvanlı Türk Takvimi hatırası olduğu düşünülüyor.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Gümüşler Manastırı

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor, sekiz ve on ikinci yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Büyük bir kayanın içi oyularak yapılmıştır. Manastırın kuzeyinde kilise vardır. Yeraltı şehrinde havalandırma ve megafon gibi seslendirecek bir haberleşme sistemi kurulmuştur.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Rotanızı belirlemeden önce diğer tarihi yerlere de göz atmanızı tavsiye ederiz:

Kesikbaş (Şemsi Tebrizi) Türbesi

Rahmaniye Camii

Hatıroğlu Çeşmesi

Nalbant Çeşmesi

Konaklı Rum Kilisesi

Gündoğdu Türbesi

Karatlı Kuş Kayası Kaya Mezarları

Dörtayak Türbesi

NİĞDE'DE NELER YAPILIR? NİĞDE TURİZM AKTİVİTELERİ

Aladağlar'da gezi ve tırmanış

Kemerhisar içmesi Suyu içildiği zaman mide, bağırsak, karaciğer ve böbrek hastalıklarında faydalı olduğu söylenir.

Narlı Göl kaplıcaları Kükürtlü suyu nedeniyle Acıgöl olarak da adlandırılır. Pek çok hastalığa iyi gelir.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

Çiftehan kaplıcaları Romatizma, sinirsel hastalıklar, deri, kadın hastalıkları, beslenme bozukluğu gibi hastalıklara iyi geldiği için termal turizmine uygundur.

NİĞDE'NİN NESİ MEŞHUR?

Niğde kirazı

Niğde elması

Niğde halısı

Şehirde geleneksel olarak yün iplik boyama, halıcılık, palancılık, çancılık, dabaklık ve keçecilik yapılır.

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?

NİĞDE'DE NE YENİR?

Köfter

Arabaşı çorbası

Sütlü pancar çorbası

Niğde tava

Oğma çorbası

Sarım burma

Niğde çanağı

Pirinçli elma dolması

Niğde nerededir? Niğde'de gezilecek yerler? Niğde'nin nesi meşhur?
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