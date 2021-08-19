NİĞDE'DEN 250 BİN TON ELMA YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR
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NİĞDE'DEN 250 BİN TON ELMA YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de elma üretiminde büyük pay sahibi olan Niğde'de yetişen erkenci elma olarak bilinen gala çeşidinin hasadı başladı.

TÜRKİYE'de elma üretiminde büyük pay sahibi olan Niğde'de yetişen erkenci elma olarak bilinen gala çeşidinin hasadı başladı. Toplanan elmaların 250 bin tonu dış ülkelere ihraç ediliyor. En çok ihracat 106 bin ton ile Irak'a yapılıyor.

Niğde'de Ekim ayının sonuna kadar sürecek olan elma hasadı başladı. Erkenci çeşit olarak bilinen gala çeşidinin hasadının yapıldığını anlatan Niğde Elma Üreticiler Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Türkiye'nin dünyada elma üretiminde 3 milyon 500 bin ton üretimle 3'ncü sırada yer aldığını, Niğde'nin ise elma fidanı bakımından Türkiye'de birinci, üretimde 450 bin ton ile üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. Kaplan, Niğde bölgesinde ürettiğimiz elma çeşitlerimiz daha çok gala, golden, skarlet. Niğde'de 230 bin dekar alanda üretimi yapılan elma çeşitleri yurt dışına ihraç ediliyor. 230 bin dekar alanda 450 bin ton elma rekoltesi bekleniyor. Çin, ABD, Polonya, İtalya ve Hindistan gibi ülkeler aynı üretimine sahip. Ülke olarak ürettiğimiz 3 milyon 500 bin ton elma üretiminin içerisinde ihracatımız çok fazla değil. Niğde Elma Üreticiler Birliği olarak 'Niğde Elması Dünya Pazarında' adında bir proje verdik. Bu projemiz kabul edildiğinde ihracat şansımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Ülke olarak üst sıralara çıkacağımızı tahmin ediyoruz? dedi.

KİLOSU 3-4 LİRADAN SATILIYOR

Hasadı yapılmaya başlanılan gala elma çeşidinin tarlada 3 ila 4 lira arasında satılmaya başlanıldığını ifade eden Kaplan, Elma fiyatları üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Niğde elma üretiminde Türkiye'de söz sahibi olan illerden bir tanesidir. Kentimizde üretilen gala, skarlet, starking, golden, Amasya ve granny smith türü gibi çok çeşit elma türümüzü bulunmakta? diye konuştu.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Kentte üretilen elma çeşitlerinin Arap ve Ortadoğu, Uzakdoğu ülkelerine ve Rusya'ya ihraç edildiğine dikkat çeken Kaplan, şunları kaydetti

Elma üretiminde rekolte, kalite ve aroma anlamında iddialı bir kentiz. Üretilen elmalarımız yurt dışına gönderiliyor. Yüksek kaliteli olmasından dolayı ilimizde üretilen elmaların çoğunluğunu yurt dışına farklı noktalara pazarlıyoruz. 250 bin ton elma ihracat yapılıyor. 106 bin ton Irak'a, 48 bin ton Suriye'ye, Uzakdoğu'da Hindistan ağırlıklı 43 bin ton, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Rusya gibi ülkelere ise 10'ar bin ton ihracaat gerçekleştiriyoruz.

NİĞDE'DEN 250 BİN TON ELMA YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR
NİĞDE'DEN 250 BİN TON ELMA YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR
NİĞDE'DEN 250 BİN TON ELMA YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR
NİĞDE'DEN 250 BİN TON ELMA YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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