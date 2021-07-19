Niğde'de hayvan pazarında yoğunluk arttı
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Niğde'de hayvan pazarında yoğunluk arttı

Niğde'de hayvan pazarında yoğunluk arttı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Bayrama bir gün kala vatandaşlar kurbanlık almak üzere hayvan pazarına akın etti. Kıyasıya pazarlığın yapıldığı pazarda üreticiler hayvanlarını satmanın, vatandaşlar ise kurbanlıklarını almanın mutluluğunu yaşıyor.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Tekin de hayvan pazarını ziyaret etti.

Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan pazarını ziyaret ederek vatandaşların heyecanına ortak olmak istediklerini belirterek, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ömer Kılıç ise pazarda yoğunluk yaşandığını belirterek, herkesin bayramını kutladı.

Besici Mustafa Ertan da satışların iyi gittiğini aktararak, "Yem fiyatlarına göre kurbanlıklar biraz düşük fiyattan gidiyor. Buna da şükür, alıcıyı da düşüneceğiz. 10 hayvanım vardı, hepsini sattım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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