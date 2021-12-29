Niğde'de film gibi olay...Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü- Tarihi Niğde Kalesi'nde yürüyen kadın, yol çökünce aşağıda tünel kazan... - Haberler
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Niğde'de film gibi olay...Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü- Tarihi Niğde Kalesi'nde yürüyen kadın, yol çökünce aşağıda tünel kazan...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de film gibi olay...Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü Tarihi Niğde Kalesi'nde yürüyen kadın, yol çökünce aşağıda tünel kazan definecilerin üzerine düştü Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen...

NİĞDE (İHA) - Niğde'de film gibi olay…Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü

Tarihi Niğde Kalesi'nde yürüyen kadın, yol çökünce aşağıda tünel kazan definecilerin üzerine düştü

NİĞDE - Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken, defineciler ise kaçtı.

Niğde Kalesi'ni gezen Rukiye U. bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye Ulusoy'u gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Ulusoy'u bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kurtarılan Ulusoy ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olan Ulusoy ifadesinde, düştüğü esnada iki kişiyi kaçarken gördüğünü söylediği öğrenildi.

Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binan içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de film gibi olay...Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü- Tarihi Niğde Kalesi'nde yürüyen kadın, yol çökünce aşağıda tünel kazan...

Niğde'de film gibi olay...Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü- Tarihi Niğde Kalesi'nde yürüyen kadın, yol çökünce aşağıda tünel kazan...

Niğde'de film gibi olay...Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü- Tarihi Niğde Kalesi'nde yürüyen kadın, yol çökünce aşağıda tünel kazan...

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri

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