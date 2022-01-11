"Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" paneli düzenlendi

NİĞDE (AA) - Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, 2021 yılında 1 milyona yakın uyuşmazlığın arabuluculuk önüne geldiğini, bunların da yaklaşık yüzde 70'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Özer, Niğde Barosu ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" panelinde yaptığı konuşmada, arabuluculuğun 2013 yılında yürürlüğe girmesiyle hukuki ve yasal olarak uygulanmaya başlandığını anımsattı.

Yargılamaların uzunluğu ve maddi külfet getirmesi gibi nedenlerle 1990'lı yıllarda dünya genelinde klasik yargının dışında farklı bir uyuşmazlık çözüm yöntemi arayışına girilmeye başlandığını belirten Özer, "2008 yılında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi yayınladıkları 53 sayılı direktifle Avrupa Konseyi üyesi ülkelere arabuluculuğu tavsiyede bulundu. Bu kararla birçok Avrupa ülkesinde arabuluculuk kanunlara, mevzuatlara girmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Özer, arabuluculuğun 2012 yılında Almanya'da ve diğer büyük Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başladığını, Türkiye'de de arabuluculuk kanununun 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiğini, 2013 yılında da yürürlüğe girdiğini aktardı.

Türkiye'de yılda 2,5 ila 3 milyon arasında hukuk davası açıldığına değinen Özer, şunları kaydetti:

"Arabuluculuğun muhatabı da hukuk davaları. 2014 yılının tamamında 3 milyonluk hukuk davalarında sadece 200 uyuşmazlık arabuluculuğa konu oluyor. Çünkü bilmediğimiz bir alan ve bilmediğimiz için de uyuşmazlıklarımızı o yolla çözme girişiminde bulunmuyoruz. 2018 yılında iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline geldi ve vatandaşlarımızda kamu spotu etkisi yarattı, arabuluculuğun bilinirliğini artırdı. 2021 yılının tamamında 1 milyona yakın uyuşmazlık arabuluculuk önüne geldi, bunların yaklaşık yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı. Bilmeye başladık, bu kurumu kullanmaya ve uygulamaya başladık, faydalarını görmeye başladık."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) Genel Müdürü Onur Yüksel de TOBB UYUM'un ticari uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili kurulduğunu dile getirdi.

Hem ulusal hem de uluslararası bir arabuluculuk merkezi olduklarından bahseden Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu noktada çok ciddi bir ekip çalışması yapıyoruz. Türkiye genelinde 400 arabulucumuz var. Uluslararası yapabilecek arabulucularımız da var. TOBB UYUM'da arabulucu olabilmek için Türkiye'den başvurular alıyoruz. Meslekte 10 yıl iş tecrübesi arıyoruz, 3 yıllık arabuluculuk siciline kayıtlı olmasını ve 20 başarılı dosya sayısı istiyoruz. Eğer bu kriterlere uyuyorsa arabulucu ile birlikte çalışıyoruz, eğer uymuyorsa eş arabulucu olarak kendisini listemize alabiliyoruz. Dolayısıyla her türlü biz sizinle çalışmak istiyoruz."

Soru-cevap bölümüyle sona eren panele, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, avukatlar, iş insanları ve davetliler katıldı.