Nicholai Ginovaef ve Nemesis, Resident Evil: Resistance'a Geldi
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Nicholai Ginovaef ve Nemesis, Resident Evil: Resistance'a Geldi

Resident Evil: Resistance bugün itibarıyla yeni bir Mastermind karakterine kavuştu. Eğer Nicholai Ginovaef hayranıysanız, artık kendisi emrinize amade ve beraberinde Nemesis ile geldi.

Nicholai Ginovaef ve Nemesis, Resident Evil: Resistance'a Geldi
16.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:47

Resident Evil: Resistance bugün itibarıyla yeni bir Mastermind karakterine kavuştu. Eğer Nicholai Ginovaef hayranıysanız, artık kendisi emrinize amade ve beraberinde Nemesis ile geldi.

Sil baştan yapım Resident Evil 3 (2020) oyununun orijinalinde ayrıldığı yönlerden bir tanesi de çok oyunculu Resident Evil: Resistance modu oldu. Asimetrik olan bu mod, dört afetzedeye karşı bir Mastermind mantığında oynanıyor. Afetzedeler kapana kısıldıkları tesisten bulmacaları çözerek, düşmanlardan ve tuzaklardan yakalarını sıyırarak sağ salim kurtulmaya çalışıyorlar.

Resident Evil: Resistance modunda artık Nicholai Ginovaef de olacak

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan içerik yol haritası doğrultusunda Resident Evil: Resistance oyununa bugün Nicholai Ginovaef Mastermind olarak eklendi. Kendisi normalinde ateşli silah kullanmada ve avının izini sürmede son derece başarılı ve bu bağlamda, çok oyunculu modda da kamera üzerine monte edilmiş olanlar dahil çok çeşitli ateşli silahları ustalıkla kullanabiliyor. Exclusive Card'ları sayesinde afetzedeleri ve eylemlerini duvarların arkasından görebiliyor. Ne var ki en büyük avantajı Nemesis gibi korkulu rüyamız olan bir düşmanı kontrol edebiliyor olması.

Nicholai Ginovaef'i kontrol ederken yeteri kadar puan toparlayabilirseniz, Nemesis emrinize amade olacak. Yaratığı kontrol ederken aynı oyundaki gibi son derece hızlı bir şekilde koşabilecek, kükreyerek afetzedeleri geçici bir süreliğine sersemletebilecek ve dokunaçları ile aynı anda çok defa hasar verebileceksiniz. Hatta klasik roketatarını bile kullanmanız mümkün olacak.

Resident Evil 3 (2020) neden farklı bir Nemesis var?

Söz konusu hazır Nemesis iken, US PlayStation Blog üzerinden geliştirici ekip ile yapılan röportajda yaratığın Resident Evil 3 (2020) oyunundaki fonunun değişimine de değinildi. Bu değişimlerden bir tanesi, yaratılışı sırasında bir parazitin kullanılmış olması ki senaryo boyunca da zombilere parazit bulaştırırken görüyorduk. Bunun altında yatan sebep ise, Resident Evil 4 oyunundaki Las Plagas ile enfekte olmuş düşmanlar ile doğrudan bağlantılı olmasının istenmesiymiş.

"Nemesis'in nihai yeteneğine Resident Evil 4 oyunundaki Ganado varlığı nedeniyle karar vermek zorunda kaldık. Ganado, original NE-a bazında Plagas paraziti enfeksiyonu ile yaratılan insansı düşmanlar. NE-a enfeksiyonu kapmış olan düşmanların görsel olarak Plaga ile enfeksiyon kapmış olan Ganado'lar ile benzer olmalarını, hayranların Nemesis'in tüm Resident Evil serisine nasıl uyum sağladığını anlamalarını sağlamak istedik."

Kaynak: Tamindir

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