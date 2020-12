Nez kimdir? Nez hayatı ve biyografisi! Nez kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nez merak konusu oldu. İşte Nez hakkında merak edilen Nez kimdir, Nez hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NEZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Mart 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli:İzmir

Tam adı: Nezihe Kalkan

Nez, 4,5 yaşında İngiltere'ye göç etmiş bir ailenin kızıdır. Liseyi İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde okumuştur.

İlk müzikal deneyimini sekiz yaşında Westing Müzikali'nde ve Anny Müzikali'nde Londra'da baş rol oynayarak tecrübe edinmiştir. 16 yıl boyunca Londra'da yaşamıştır.

Nez 2000 yılında çeşitli reklam dublajları seslendirmeleri ile bir dönem de Hürriyet Gazetesi'nin hafta sonu sesi olmuş ve yine Hürriyet Gazetesinin Ses Dergisi'nde düzenlenen şarkı yarışmasında Batı Müziği ve Türk Müziği'nde ki alanlarında birinci olmuştur. Sanatçı daha sonra Romantik Komedi filminin altı tane şarkısına bestesi ve sesiyle hayat vermiştir. Ayrıca Refah Partisi'nin seçim müziğini seslendirmiştir. Nez'in Ödülleri arasında birçok Altın Kelebek Ödülü ve Kral Müzik Ödülleri olmak üzere pek çok ödülü bulunmaktadır.

Nez İlk vokal deneyimini 2000 yıllında Tarkan, Işın Karaca, Serdar Ortaç ve Harem Grubu'nda yaşamıştır. Harem Grubuyla verdiği Parkorman'daki konseriyle ortalığı adeta yıkan Nez sadece birkaç hafta sonra sahibi olacağı devasal şöhretten ve Uzan Ailesiyle tanışacağından habersiz tabiki. Uzan ailesine kadar Tarkan, Fatih Terim, Cem Boyner ve Hıncal Uluç gibi isimlerin destek olmasıyla adını cemiyet ve sosyete camiasında duyurmuştur. Asıl patlaması 2001 yılı Uzan Grubu sayesinde olmuştur.

Nez kariyerinin en büyük patlamasını takvimler 2001 Ocak ayını gösterdiğinde Ortaköy'de bulunan Uzan Grubu'na ait Çırağan Sarayı'nda bulunan ''Q Jazz Bar'' da taş zindanlar da sergilediği eşsiz performansıyla seçkinler sınıfına verdiği özel konserlerle cemiyete ve sosyeteye niche geceler yaşatarak adını tüm Türkiye'de duyurmuş ve ana haber bültenlerinde sıkça konu olmuştur ayrıca tüm yerli ve yabancı basın Nez ile röportaj yapma kuyruğuna girmiş ve kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturmuştur. Kendisine en büyük desteği veren ve olağanüstü devasal şöhreti kazandıran Uzan Grubu'nun veliahtları Hakan Uzan, Cem Uzan kardeşler ve Erol Köse'nin desteğiyle Türkiye'de ve Avrupa'da tanınan bir sima haline gelmiştir. Nez 2001 Çırağan Döneminden 2005 yılları arasına kadar Uzan'lar ile ortak olmuş ve beraber çalışmışlardır.

Turkish Delight (Türkçe: Türk Lokumu) lakaplı Nez 2002 yılında Uzan Grubu'nun patronu Cem Uzan tarafından keşfedilmesiyle Uzan Grubu'nun medya gücünü arkasına alarak yeni milenyum döneminin en zirve çıkışını yapmıştır. Nez 2000'ler furyasına sesi, şarkıları, seksi dansları ve seksi imajıyla 2000'ler müzik tarihine damga vurmuş ve olağanüstü bir şöhrete ve popüleriteye sahip olmuştur.

Ünlü sanatçı Nez sanat hayatına aktif olarak devam etmektedir.

DİSKOGRAFİ

1. Nez (2002)/ Uzan Medya Grup AŞ.

2. %100 Nez (2006)/ Seyhan Müzik

3. I See You (2008)/ Universal Music

4. Could It Be (2010)/ Capitol Music

5. This Is Hıt! (2010)/ Universal Music

6. Kaç Yazar? (2010)/ Seyhan Müzik

7. Nez Zamanı (2011)/ DMC

8. Nez Retro Turca (2013)/ DMC

9. Who's In The Cabin (2015)/ Universal Music

10. Ağlar Mıyız Hala? (2015)/ Seyhan Müzik

11. Senin Annen Olamam Ben (2017)/ DMC

12. Set Me Free (2017)/ Universal Music