New York Tirana Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
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New York Tirana Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Anadolu Ajansı / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesinde 2020-2021 eğitim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesinde 2020-2021 eğitim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Evis Kuşi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yanı sıra farklı davetli, öğrenci ve aileleri katıldı.

Bakan Kuşi, buradaki konuşmasında, New York Tirana Üniversitesi'nin uzun bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayarak, 150 mezunun arasında farklı ülkelerden öğrencilerin bulunmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yörük de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda iki ülke arasında aralarında eğitim de olmak üzere farklı önemli anlaşmaların imzalandığını belirtti.

Yörük, "Üniversite ve ilgili okullarıyla Maarif Vakfı'nın Arnavutluk'taki varlığı bizim eğitim alanındaki gelişen ikil ilişkilerin sembolüdür." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilgili ise mezunları tebrik ederek, araştırma programlarının desteklenmesi taahhüdünde bulundu.

New York Tirana Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
New York Tirana Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
New York Tirana Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
New York Tirana Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
New York Tirana Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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