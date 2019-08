Nevzat Özkan: "Yeni Ufuklar Derneği, fikirleri ileriye taşımak için bir güç birliğidir"

24.08.2019 16:15

Yeni Ufuklar Derneği Genel kurulunda konuşan ve yeni Genel Başkan seçilen Nevzat Özkan, "Ufuklar Derneği, fikirleri ileriye taşımak için bir güç birliğidir" dedi.



Yeni Ufuklar Derneği'nde gerçekleştirilen genel kurul ile birlikte yeni genel başkanı seçimi yaptı. Seçime tek aday giren Nevzat Özkan seçildi. Genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet raporlarının açıklanmasıyla başladı. Mustafa Argunşah'tan genel başkanlık görevini devralan Nevzat Özkan, Yeni Ufuklar Derneğini bir aile olarak gördüğünü ve bir güç birliği olduklarını söyledi. Yeni Ufuklar Derneği Eski Genel Başkanı Mustafa Argunşah, görev tesliminde yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi;



"Nevzat bey bizimle hep beraberdi ve güzel çalışmalar yaptık. Öncelikle teşekkürüm onadır. Daha sonra Adnan Kenanoğlu bey ile biz 9 yıl birlikte çalıştık. Her zaman şunu söylerim bu dernek Adnan Kenanoğlu ile yürüyor. Bu yüzden bütün ısrarına rağmen biz, bu dönemde yönetim kurulunda bulunmasını istedik. Çok fedakar çalıştığı için kendisine çok teşekkür ederim."



Fikirleri her zaman ve hep beraber daha ileriye taşıyarak millete hizmet edeceklerini söyleyen Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Nevzat Özkan, "Bütün arkadaşlarıma ve Yeni Ufuklar Derneği ailesine teşekkür ediyorum. Ben bu derneğin sadece gönüllüsüydüm ve arkadaşlarım lütfederek, Türk Kültürüne Hizmet Ödülü vermişlerdi bana. Şimdi de genel başkanlık gibi gerçekten zor bir görevi verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin gerçekten övünülesi bir tarihi var, arkadaşlarımızın çok büyük emeği ve katkısı var. biz Mustafa beyle iki oda yan yana oturuyoruz ve onun gayretlerinin yakın takipçisiyim. Her zaman ne kadar gönülden ve samimi bir şekilde bu işler için seferber olduğunu biliyorum. Onursal başkanımızın da ne katkılarının farkındayım. Ben burayı bir aile olarak düşünüyorum çünkü bu bir gönül işi ve esas olan gönülleri birleştirmek. Gönüller birleştikten sonra güç ve emekler de birleşiyor ve güzel şeyler ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar gerçekten güzel şeyler yapıldı. Biraz önce gösterilen son 3 yıllık faaliyet raporu içerisinde anlattıkları bile, hakikaten pek çok kuruluşun ömrüne sığmayacak faaliyetler. Bu faaliyetlerin hepsine bir dinleyici olarak katıldım ve istifade ettim. Bundan sonrası için bize düşen, bu güzellikleri sürdürmek ve sizin desteklerinizi, ilgi ve alakalarınızı her zaman bekliyoruz. Bu bir güç birliği ve biz sadece bu gücü değişik merkezlere taşıma, daha çok yayma ve geliştirme gibi bir görevi devir alıyoruz. Bu görevi de sizin desteklerinizle çok iyi yerlere taşırız diye düşünüyoruz. Bundan sonrası için el ve gönül birliğimiz devam edecek. Bu dava ve millet bizim. Biz bu milleti karşılıksız seviyoruz. Hepimiz bu milletin bize sunduklarıyla iş güç sahibi olmuş insanlarız. Onlarla ödeşme vaktimizdir ve bu vakit son nefesimize kadar bitmeyecektir. Bu anlamda hepinizin desteğinin yanımızda olduğunu bilerek, ben de gönül rahatlığıyla İnşallah bundan sonra daha güzel işler yapacağız diyor ve hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

