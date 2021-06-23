Nevzat Çelik şiirleri - En güzel kısa 8 Nevzat Çelik şiiri

İlk şiiri 1982 yılında, cezaevinde iken yayınlanan Nevzat Çelik 1984 yılında "Şafak Türküsü" adlı şiir kitabını yayınladı. Üst üste yeni baskıları yapılan Şafak Türküsü, şairin edebiyat çevrelerinde tanınmasını sağlarken ona şiir dalında Akademi Kitabevi Başarı Ödülü'nü de kazandırdı. İşte Nevzat Çelik şiirleri - En güzel kısa 8 Nevzat Çelik şiiri