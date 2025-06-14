NEVŞEHİR HAVA DURUMU: 15 Haziran 2025 Pazar günü Nevşehir'de yağmur yağacak mı? Nevşehir günlük ve haftalık hava durum raporu!

NEVŞEHİR HAVA DURUMU: 15 Haziran 2025 Pazar günü Nevşehir'de yağmur yağacak mı? Nevşehir günlük ve haftalık hava durum raporu!
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Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Nevşehir'de de hissedilmeye devam ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 15 Haziran 2025 Pazar günü Nevşehir'de hava durumu nasıl olacak? Nevşehir'de yağmur yağacak mı? İşte, Nevşehir için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Nevşehir'de de kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 15 Haziran 2025 Pazar günü Nevşehir'de hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 15 Haziran Pazar günü Nevşehir'de sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? Nevşehir hava durumu nasıl? Nevşehir'de yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN NEVŞEHİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, Nevşehir'de yarın hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklığı da oldukça dengeli seyredecek. 15 Haziran 2025 Pazar günü en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak tahmin ediliyor.

Hissedilen sıcaklık ise 31°C seviyelerinde olacak. Özellikle öğle saatlerinde havanın sıcak olacağı öngörülüyor.

Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 km olarak tahmin edilirken, UV indeksi 12 seviyelerinde seyredecek.

NEVŞEHİR HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

NEVŞEHİR HAVA DURUMU: 15 Haziran 2025 Pazar günü Nevşehir'de yağmur yağacak mı? Nevşehir günlük ve haftalık hava durum raporu!Nevşehir günlük ve haftalık hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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