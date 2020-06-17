Nevşehir'den 16 hakim ve 5 savcı giderken, 8 hakim ve 7 savcı atandı Hakimler Savcılar ve Kurulu (HSK) tarafından kararname sonrasında Nevşehir'de görev yapan 16 hakim ve 5 savcının görev yeri değişirken Nevşehir'e 8 Hakim ve 7 savcı ataması yapıldı.

Hakimler Savcılar ve Kurulu (HSK) tarafından kararname sonrasında Nevşehir'de görev yapan 16 hakim ve 5 savcının görev yeri değişirken Nevşehir'e 8 Hakim ve 7 savcı ataması yapıldı. Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Kalkan'da kararname sonrasında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. HSK tarafından açıklanan kararname sonrasında, Nevşehir Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Murat Kalkan, Eskişehir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına, Nevşehir Hakimi Bayram Ünlü, Gümüşhane Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına, Nevşehir Hakimi Abdullah Meral, Konya Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Fatih Bayrakdar, Kırıkkale Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Salih Zeki Bilgin, Konya Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Aslıhan Güngör Özbakır, İstanbul Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Döne Demet Güneruz, Konya Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Ayşe Büşra Göktaş, Büyükçekmece Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Mustafa Kaplan, Ankara Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Abdurrahman Vural, Adana Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Abdülhalim Sarıtaş, Adana Hakimliğine, Nevşehir Hakimi İbrahim Söyleyici, İstanbul Anadolu Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Hasibe Güç Özmen, Bitlis Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Hasan Ali Özmen, Bitlis Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Taner Doğan, Altınözü Hakimliğine, Nevşehir Hakimi Gökçen Şimşek Özelgül, Hakkari Hakimliğine, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Mustafa Serhan Kibar, Muş Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Su, Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Fettah Altınsoy, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Tuğba Yeter Aydın, Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Canan Kibar, Muş Cumhuriyet Savcılığına atandı. HSK Kararnamesi sonrasında Ardahan Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Barış Durgun Nevşehir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atanırken, Sarıoğlan Hakimi Belkıs Aldemir, Nevşehir Hakimliğine, Hadim Hakimi Zehranur Arslantürk, Nevşehir Hakimliğine, Kozan Hakimi Hale Didem Badak, Nevşehir Hakimliğine, Diyadin Hakimi Canan Petek Bozdoğan, Nevşehir Hakimliğine, Beytüşşebap Hakimi Gamze Sığın, Nevşehir Hakimliğine, Bozova Hakimi Ayhan Tetik, Nevşehir Hakimliğine, Eleşkirt Hakimi Esra Çakmak Biçicioğlu, Nevşehir Hakimliğine, Bayburt Cumhuriyet Savcısı Fatih Bedir, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Aybastı Cumhuriyet Savcısı Ömer Aksu, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Tortum Cumhuriyet Savcısı Emrah Coşkun, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Tekman Cumhuriyet Savcısı Emrah Karakaya, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Aladağ Cumhuriyet Savcısı Mehmet İlteriş Öztürk, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sabancı, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Sason Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına atandı. - NEVŞEHİR Kaynak: İHA