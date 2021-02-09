Nevşehir'de 134 litre sahte içki ele geçirildi
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Nevşehir'de 134 litre sahte içki ele geçirildi

09.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:58
Nevşehir'de 134 litre sahte içki ele geçirildi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 134 litre sahte içki ele geçirildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 134 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine bir ikamete düzenledikleri operasyonda el yapımı şarap ele geçirilirdi, ismi öğrenilemeyen ikamet sahibi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlı hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet etmek suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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