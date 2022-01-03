Nevşehir Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haberler
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Nevşehir Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Nevşehir Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nevşehir Belediyesi Personel AŞ bünyesinde çalışan işçiler için Hizmet-İş Sendikası ile Nevşehir Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Personel AŞ bünyesinde çalışan işçiler için Hizmet-İş Sendikası ile Nevşehir Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Gerçekleştirilen imza törenine Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye başkan yardımcıları, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kırşehir Şube Başkanı Hızır Güler, HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanı Muhammet Fatih Mutlu ve iş yeri sendika temsilcileri katıldı. İmzalanan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olması dileğinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "2021 yılı hepimiz için zor geçti. Bu dönemde üyelerimizin mağdur olmaması için elimizden geleninin en iyisi yapmaya çalıştık, hala da çalışmaya devam ediyoruz. Olağanüstü dönemde olağanüstü iş çıkaran üyelerimize imzaladığımız sözleşme hayırlı olsun" dedi.

Nevşehir'in Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Özdemir, "Nevşehir Türkiye'nin vitrin şehirlerinden biri. Özellikle sahip olduğu doğal güzellikleriyle ülkemizin turizmine verdiği katkı eşi bulunmaz bir değer. Sözleşmemizi masada karşılıklı anlayış ile tamamlandık. Bu sürece destek veren, katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sözleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise "Yeni sözleşmenin tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Nevşehir Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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