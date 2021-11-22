Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide terör örgütü propagandası! Kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar - Haberler
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Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide terör örgütü propagandası! Kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar

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18 Kasım'da Netflix'de yayınlanmaya başlayan "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" isimli çizgi dizide, terör örgütü PKK/YPG bayraklarının kapı ve duvarlara asılı olduğu görüldü. 15 dakikalık 6 bölümden oluşan dizide yapılan terör örgütü propagandası özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.

Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, "Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar" ifadeleri yer alıyor.

Netflix tarafından yayımlanan tanıtım yazısında ayrıca, "Zerocalcare kendi çizgi romanından uyarlanan bu animasyon diziyi yazdı, yönetti ve ana karakteri seslendirdi" deniliyor.

Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide terör örgütü propagandası! Kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar

37 yaşındaki Romalı karikatüristin, çizgi dizinin bazı sahnelerinde terör örgütü PKK/ Ypg'nin bayraklarına yer verdiği dikkatlerden kaçmıyor. Haber 7'nin haberine göre yayınlanan fragmanın açılış sahnesinde, baş kahramanın kapıyı açıp ışığı yakmasıyla YPG bayrağının kapının arkasına asıldığı göze çarpıyor.

15 dakikalık 6 bölümden oluşan dizinin ilk sezonundaki diğer bir sahnede ise, eğlence mekanının duvarında PKK bayrağının asılı olduğu görülüyor.

Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide terör örgütü propagandası! Kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar

Fragmanın yayınlanması sonrası bayraklarının çizgi dizide yer aldığını gören terör destekçileri, özellikle de sosyal medyadan "PKK/YPG Bayrakları Her Yerde" sloganları attı.

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