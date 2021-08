Netflıx'te İzleyebileceğiniz En İyi 10 Uzay Filmi

Kaçak yolcu

Kendinizi birkaç yıllığına Mars'a fırlatmak zaten yeterince sinir bozucu olurdu, ancak şimdi Dünya atmosferinden çıkarken çok fazla O2 yaktığınızı ve üç kişilik geminizde fazladan bir yolcu bulduğunuzu hayal edin. Kısmen gerilim kısmen ahlaki ikilem olan gergin bir drama olan Joe Penna'nın Kaçak Yolcusunun kabus senaryosu bu. Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson ve Toni Collette, küçük (ama güçlü) oyuncu kadrosunu oluşturuyor ve film, mide bulandırıcı sinematografiyi bolca ruh arayışı ile karıştırıyor.

Total Recall

2012 versiyonunu unutun; Burada orijinalinden bahsediyoruz. Philip K. Dick'in "We Can Remember It For You Wholesale" adlı kısa öyküsünden esinlenen Paul Verhoeven'in Total Recall'u, Mars'ta bir görevi olan gizli bir ajanın hafıza implantını satın alan sıradan bir inşaat işçisi Quaid'i (Arnold Schwarzenegger) merkezine alıyor. ve bu süreçte aslında Mars'ta bir görevi olan gizli bir ajan olduğunu keşfeder.

Yoksa... o mu? Total Recall, kimlik ve gerçeklik sorularıyla oynarken çok eğlenirken aynı zamanda tüm abartılı aksiyon, kurnaz mizah ve Schwarzenegger'in en unutulmaz performanslarından birini sunuyor.