Netflıx'te İzleyebileceğiniz En İyi 10 Uzay Filmi

Netflix'te sizi yıldızlara götürecek en iyi 10 uzay filmi... Uzay. Harika ötesi. Son sınır. Bir astronot değilseniz veya birkaç yüz bin dolarınız yoksa, muhtemelen yakın zamanda Dünya'nın atmosferinden kaçamayacaksınız.

Netflix'te sizi yıldızlara götürecek en iyi 10 uzay filmi... Uzay. Harika ötesi. Son sınır.

Bir astronot değilseniz veya birkaç yüz bin dolarınız yoksa, muhtemelen yakın zamanda Dünya'nın atmosferinden kaçamayacaksınız.

Ancak bu, en azından kurgusal bir ziyaret yapamayacağınız anlamına gelmez.

Yıldızlarla dolu bir gece gökyüzünü görünce tir tir titreyen herkes için, Total Recall gibi zamansız klasiklerden Over the Moon'un renkli yeni dünyasına kadar Netflix'teki en iyi uzay filmlerinden bazılarını bir araya getirdik. Uzayda kalmayı tercih ediyorsanız, gerçeklerden kaçmak için Netflix'in en iyi bilim kurgu filmleri ve akış hizmetindeki en iyi uzaylı filmleri için özetlerimize göz atın.

Netflix'iniz yok mu? Diğer platformlarda yayın yapmak için en iyi uzay filmlerini de bulacaksınız.

Kıyamet

"Doom ile tam olarak beklediğiniz şeyi elde edersiniz: silahlarla, kanla ve "Bakalım o kolla uyumlu vücudu bulabilecek miyiz" gibi diyaloglarla dolu patlamış mısır yiyen bir testosteron fırtınası. Kısacası, çok aptalca, çok dağınık bir eğlence, gevşek bir şekilde temel aldığı video oyunu serisine uygun bir övgü. Arsa, Dwayne "The Rock" Johnson'ın bir denizci ekibini bir portal aracılığıyla Mars'ta kötü bir şey tarafından istila edilmiş gibi görünen bir araştırma tesisine yönlendirdiğini görüyor. Gerginlik ve sıçramalar için gelin, filmin birinci şahıs nişancı köklerine doğrudan bir saygı duruşu niteliğindeki, sonlara doğru harika POV bölümü için kalın." -Sam Haysom, Birleşik Krallık Editör Yardımcısı

Jüpiter Yükseliyor "Wachowski'ler tarafından yazılan ve yönetilen Jupiter Ascending, galaksiler arası bir hanedanın varisi olduğunu ve bu nedenle evrenin kaderinin onun ellerinde olduğunu keşfeden mütevazı bir temizlikçiyi (Mila Kunis) takip eden cömert bir uzay operasıdır. Ardından, yükselen aksiyon ve bayılan romantizmi, örneğin uzay patenlerinde bir kurt adam savaşçısı veya kraliyeti tanıyan bir arı sürüsü olarak Channing Tatum'un saf WTFery ile birleştiren sınırsız bir fantezi. Kapıda rasyonel düşüncenizi kontrol edin ve gösteriyi kucaklayın. ve bundan sonra daha fazla Wachowski tuhaflığı havasındaysanız, Cloud Atlas ve Sense8 serisi de hizmetinizde." — Angie Han, Eğlence Editörü Yardımcısı Yörünge Aracı 9 Orbiter 9, oyunu vermeden hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğiniz filmlerden biridir. Hatem Khraiche'nin yavaş ilerleyen bilimkurgu/dramı, uzak bir koloniye giden bir uzay kapsülünde seyahat ederken bir mühendise aşık olan yalnız bir astronot olan Helena'yı (Clara Lago) takip ediyor. Bundan daha fazla olay örgüsü detayı işleri mahvedebilir, ancak filmin insanlığın ahlakı ve geleceği üzerine felsefi bir meditasyon olduğu kadar fütüristik bir gizem olduğunu söylemek yeterli. Sadece yoğun lazer atışları beklemeyin, çünkü bu tür bir uzay filmi değil. Ay Üzerinde "Uzay korkutucu olmak zorunda değil. Yüksek oktanlı bir tehlike için olduğundan daha parlak renkli, muhteşem kostümlü macera havasındaysanız, Glen Keane ve John Kahrs'ın animasyonlu müzikali gemiye binmek için doğru gemi olabilir. Over the Moon, genç Fei Fei'yi (Cathy Ang) keder ve değişen aile durumuyla mücadele ederken görür. Onun kaçış yolu? Chang'e adında bir tanrıça hakkında eski bir efsaneyi kanıtlamak için aya seyahat etmek için kendi roketini inşa ediyor. Çok sayıda sevimli karakter, etkileyici derecede yaratıcı hikayeler ve son jeneriğin bitiminden çok sonra kafanıza takılacak bir sürü şarkı söyleyin." - Sam Haysom, Birleşik Krallık Editör Yardımcısı UZAY GEMİSİNDE FAZLA YOLCU... Beklenti Fütüristik uzay filmleri genellikle insanlar için gezegensel varoluşun kutuplaşmış versiyonlarını sunar: ya en son yüksek uçan, cilalı teknolojiyle dolu yükselen metropollerde yaşarlar ya da temel teknoloji ve birkaç dost komşu ile uzak, sert gezegenlerde hayatta kalmak için mücadele ederler. Zeek Earl ve Chris Caldwell'in ilgi uyandıran düşük bütçeli, küçük oyunculu filmi Prospect, ikincisini, silah zoruyla pazarlık, efsanevi hazine arayışı, yakın kaçışlar gibi bir western'in tüm unsurlarına sahip kasvetli, acımasız bir bilimkurgu hayatta kalma gerilim filmini gösteriyor. Ama gün batımına kolay, eğlenceli bir yolculuk bu değil. "Çöpçü Damon (Jay Duplass) ve becerikli, sert genç kızı Cee (Sophie Thatcher), kendilerini, diğerlerinin yanı sıra, acımasız vurguncuların seyrek olarak yaşadığı aşırı büyümüş bir ayda mücevher arama görevinde bulurlar. Havayı dolduran zehirli sporlar ile oksijen kıttır - her türlü güvenlik gibi. Orada, şiddetli koşullarda da olsa olası bir müttefik haline gelen silahşör Ezra olarak Mandaloryalı yıldız Pedro Pascal ile karşılaşırlar. Bu film, insanların uzayda gerçekten nasıl var olduklarını tahmin edecek mi? Olursa zor zamanlar olacak." — Shannon Connellan, Birleşik Krallık Editör Uzay Süpürücüler "Space Sweepers'ın 2092'deki çok uzak olmayan geleceğinde, en zengin ve en güçlü bireyler ütopik, şirkete ait bir yörünge uzay istasyonunda yaşarken, Dünya kirli bir çorak arazi haline geldi. Film, uzay çöplerini temizleyerek ve satarak geçimlerini sıyıran Dünya sakinleri olan bir uzay süpürücü ekibini takip ediyor. Zorlu ama barışçıl varlıkları, bir gün çöplerin arasına karışmış, Dorothy (Park Ye-rin) adında küçük bir kız bulduklarında paramparça olur, o da güçlü bir bomba ile donatılmış bir android olabilir. Ancak Dorothy'yi arayan teröristlere fidye vermek için yaptıkları plan, gemide daha fazla zaman geçirdikçe alt üst olur. Bilimkurgu tarihindeki en orijinal hikaye değil, ancak muhteşem görseller, güçlü bir oyuncu kadrosu ve dikkatli kurgu, bu iki artı saatlik yolculuğu yapmak için bir araya geliyor - Kore'den ilk uzay gişe rekorları kıran olarak faturalandırıldı - esinti." - Adam Rosenberg, Kıdemli Eğlence Muhabiri Kaçak yolcu Kendinizi birkaç yıllığına Mars'a fırlatmak zaten yeterince sinir bozucu olurdu, ancak şimdi Dünya atmosferinden çıkarken çok fazla O2 yaktığınızı ve üç kişilik geminizde fazladan bir yolcu bulduğunuzu hayal edin. Kısmen gerilim kısmen ahlaki ikilem olan gergin bir drama olan Joe Penna'nın Kaçak Yolcusunun kabus senaryosu bu. Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson ve Toni Collette, küçük (ama güçlü) oyuncu kadrosunu oluşturuyor ve film, mide bulandırıcı sinematografiyi bolca ruh arayışı ile karıştırıyor. Total Recall 2012 versiyonunu unutun; Burada orijinalinden bahsediyoruz. Philip K. Dick'in "We Can Remember It For You Wholesale" adlı kısa öyküsünden esinlenen Paul Verhoeven'in Total Recall'u, Mars'ta bir görevi olan gizli bir ajanın hafıza implantını satın alan sıradan bir inşaat işçisi Quaid'i (Arnold Schwarzenegger) merkezine alıyor. ve bu süreçte aslında Mars'ta bir görevi olan gizli bir ajan olduğunu keşfeder. Yoksa... o mu? Total Recall, kimlik ve gerçeklik sorularıyla oynarken çok eğlenirken aynı zamanda tüm abartılı aksiyon, kurnaz mizah ve Schwarzenegger'in en unutulmaz performanslarından birini sunuyor. Gezici Dünya İnsanlığın galaksinin başka bir yerine taşınması, uzay filmlerinde tam olarak yeni bir mecaz değildir, ancak çoğu zaman tüm gezegeni yanlarında götürmezler. Liu Cixin'in romanına dayanan ve Frant Gwo'nun yönettiği The Wandering Earth, insanları dünyayı yeni (ve daha az ölümcül) bir uzay alanına yerleştirme görevinde görüyor. Bu, büyük bütçeli bir gişe rekorları kıran filmde isteyeceğiniz hemen hemen her şeye sahip - devasa set parçaları, bol gerilim ve hemen duvarlarınıza asmak isteyeceğiniz türden sinematografi. Oyuncu kadrosu da harika ve sizi hazırlıksız yakalayacak birkaç dokunaklı an var. Zathura Hemen hemen herkes, kendi iyiliği için çok fazla etkileşimli olan tahta oyunu hakkında 1995 Robin Williams filmi Jumanji'yi duymuştur. Ama devam filmini daha az kişi duymuş olacak. Jon Favreau tarafından yönetilen ve Jumanji yazarı Chris Van Allsburg'un bir çocuk hikayesinden uyarlanan Zathura, tahmin edebileceğiniz gibi, oldukça yoğun oyun öğelerine sahip tozlu eski bir tahta oyununa rastlayan iki çocuk hakkında 2005 yapımı bir film. Bu sefer, orman yerine, çocukların tüm evinin dönen robot ve uzaylılarla dolu bir galaksinin ortasına taşınmasıyla uzaya gidiyoruz. 2005 yapımı bir film için efektler harika, genç oyuncu kadrosu - Açlık Oyunları öncesi Josh Hutcherson ve Alacakaranlık öncesi Kristen Stewart dahil - aksiyonu taşımak için mükemmel bir iş çıkarıyor. Dax Shepherd ayrıca bir astronot olarak eğlenceli bir kamera hücresi alıyor ve belirli bir kertenkele benzeri uzaylı grubu eğlenceli bir şekilde canavar.

Kaynak: Space Mag Türkiye