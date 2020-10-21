Netflix Kod Adı Kulüp oyuncuları kimler? Kod Adı Kulüp konusu nedir? Başarılı oyuncu kadrosuyla Kod Adı: Kulüp Geliyor!

Yapımcılığı O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerinde ünlü ve sevilen isimlerin oturduğu, senaryosunu pek çok senaristin ele aldığı Kod Adı Kulüp Netflix'te yayınlanacak diziler arasına girdi. Peki, Kod Adı Kulüp ne zaman Netflix'e gelecek? O3 Medya dizileri neler? Gökçe Bahadır kim? Barış Arduç kimdir? Kırmızı Oda'da da rol alan Salih Bademci kimdir?

O3 Medya yapımcılık tarafından sunulacak olan Kod Adı: Kulüp dizisi Netflix platformunda dizi severler için sunulacak. Dizi hakkında ayrıntılar yeni yeni belli olurken konusu ve başrol oyuncuları açıklandı.

Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce oturuyor. Senaryosu ise Necati Şahin, Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü ve Rana Denizer tarafından ele alınıyor. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin de yer aldığı dizinin yayın tarihi henüz belirlenmedi.

KOD ADI KULÜP KONUSU NEDİR?

Matilda, eski birmahkumdur ve 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışmaktadır. Matilda'nın kızı Raşel ise annesi hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan'ın, gece kulübü yöneticisi Çelebi'nin ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

KOD ADI KULÜP OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır

Barış Arduç

Salih Bademci

O3 MEDYA DİZİLERİ

O3 Medyanın yapımcılığını üstlendiği diğer diziler;

Vatanım Sensin,

Kaderimin Yazıldığı Gün,

Tatlı Küçük Yalancılar,

Gecenin Kraliçesi,

Arkadaşlar İyidir,

Altınsoylar,

İstanbullu Gelin,

Gülizar,

Mehmed,

Benim Tatlı Yalanım.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

9.11.1981 tarihinde dünyaya gelen Gökçe Bahadır, pek çok sinema filmi, dizi ve tiyatroda yer almıştır.

Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile ününe ün katmış ve çok sayıda ödül almıştır.

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile bir süre evli kalmıştır. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşanmıştır.

Filmografi

2020 Kendi Yolumda

2016 Aşk Uykusu

2015 Bana Masal Anlatma

2012 Çember (Kısa Film)

2011 Dedemin İnsanları

2009 Alvin ve Sincaplar-2 (Seslendirme)

Televizyon

2017 Ufak Tefek Cinayetler

2017 Adı Efsane

2015 Hatırla Gönül

2014 Aramızda Kalsın

2012 5'er Beşer

2012 Kayıp Şehir

2011 Sensiz Olmaz

2009 Hırçın Kız Kadife

2006 Yaprak Dökümü

2005 Yine de Aşığım

2004 Yol Palas Cinayeti

2003 Mühürlü Güller

2003 Hayat Bilgisi

2002 Beşik Kertmesi

2001 Tatlı Hayat

Tiyatro

2014 Kuru Sıkı

Ödüller

2012 Bilkent Üniversitesi - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Dedemin İnsanları

2013 12. magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Yılın Kadın Dizi Oyuncusu, Kayıp Şehir

2013 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi - En İyi Kadın Oyuncu, Aramızda Kalsın

2014 Ayaklı Gazete - En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu, Aramızda Kalsın

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre) Türk dizi ve sinema oyuncusu.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.

Özel Hayatı

Gupse Özay ile dünya evine girmiştir.

Diziler

Racon 2015

Kiralık Aşk - Ömer

Bugünün Saraylısı - Selim

Benim İçin Üzülme - Ahmet

Pis Yedili 2011 - 2014

Küçük Hanımefendi - Cenk

Dinle Sevgili - Hakan

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

15.8.1984 tarihinde dünyaya gelen Salih Bademci pek çok yapımda yer alan başarılı isimlerden biridir.

Bornova Anadolu Lisesi mezunudur. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde Akın karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Ceyhun karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı itibarıyla Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Sinan Karakaya karakterini canlandırmaktadır. 20 Ağustos 2015 tarihinde kendisi gibi oyuncu İmer Özgün ile evlenmiştir.

Filmografi

1994-Mıymıntılar Kralı

2006-Barda

2014-Arkadaşlar Arasında

Televizyon

2007-Elveda Rumeli

2010-Öyle Bir Geçer Zaman ki

2013-Fatih

2014-Zeytin Tepesi

2014-Ulan İstanbul

2015–Kiralık Aşk

Rol aldığı oyunlar

2009-Cimri

2010-Ateş Yüzlü

2011-Şark Dişçisi

2014-Big Shoot

2014-Tesir