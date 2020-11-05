Netflix kimin? Netflix tarihçesi nedir? Netflix desteklenen donanımlar nelerdir?

29 Ağustos 1997 tarihinde kurulan Netflix kimin? Netflix tarihçesi nedir? Netflix desteklenen donanımlar nelerdir?

Ocak 2016 itibariyle Netflix 190'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Netflix, 2016 yılında 126 orijinal dizi ve film yayımlayarak bu açıdan tüm televizyon kanallarının önüne geçti. Peki, 29 Ağustos 1997 tarihinde kurulan Netflix kimin? Netflix tarihçesi nedir? Netflix desteklenen donanımlar nelerdir?

NETFLIX KİMİN?

Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Aboneler, çeşitli film ve dizilerden oluşan kapsamlı bir arşivi internet üzerinden izleyebilir. Bu arşive Netflix yapımı film ve diziler de dahildir. Nisan 2020 itibarıyla Netflix'in dünya genelinde 193 milyon, ABD'de 73 milyon ücretli abonesi bulunmaktadır.[8] Netflix hizmetleri Çin anakarası (yerel kısıtlamalar nedeniyle), İran, Suriye, Kuzey Kore ve Kırım (ABD'nin yaptırımları nedeniyle) dışında tüm dünyada kullanılabilmektedir. Şirketin ABD, Brezilya,Hollanda, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'de ofisleri bulunmaktadır.[9] Netflix, Amerikan Sinema Filmleri Derneği üyesidir. Şirket, dünyanın birçok ülkesinde hem içerik üretimi hem de dağıtımı yapmaktadır

NETFLIX TARİHİ NEDİR?

Netflix, 29 Ağustos 1997'de, Scotts Valley, Kaliforniya'da, Marc Randolph ve Reed Hastings tarafından kuruldu. Marc Randolph ve Reed Hastings, Reed Hastings'in şirketi olan Pure Atria Corporation'da pazarlama müdürü olarak çalışırken tanıştılar. Ayrıca Randolph, e-postayla sipariş şirketi olan MicroWarehouse'un kurucularındandı ve daha sonra Borland International'da pazarlama başkan yardımcısı olarak çalıştı. Bilgisayar bilimcisi ve matematikçi olan Hastings, Pure Atria'yı Rational Software Corporation'a 1997'de $700.000.000 karşılığında satarak, Silikon Vadisi tarihinin en yüksek satışını yapmış oldu. Hastings ve Randolph, hükümetin birleşmeyi onaylamasını beklerken, Netflix fikri ortaya çıktı.

Reed Hastings, Randolph'un annesi ve Integrity QA kurucusu Steve Kahn'dan, Netflix için $2.500.000 dolarlık başlangıç ??yatırımı aldı. Randolph, yeni e-ticaret şirketi Amazon'ı beğendi ve benzer bir model kullanmak istedi fakat VHS kasetlerinin stoklamak için pahalı, postalamak için çok hassas olmalarından dolayı vazgeçtiler. 1997'de sadece birkaç pazarda satışa sunulan DVD'leri duyduklarında, Hastings'in Santa Cruz'taki evine posta ile kompakt bir disk göndererek test ettiler, disk bozulmadan geldiğinde DVD satış ve kiralama konseptini kullanmaya karar vererek $16.000.000 dolarlık yatırım ile sektöre girdiler. 14 Nisan 1998'de satış yapmaya başladığında, sadece 30 çalışanı ve 925 DVD'si vardı.

NETFLIX DESTEKLENEN DONANIMLAR

Amazon Amazon Fire TV, Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX

Android akıllı telefonlar ve tabletler

Android TV cihazları

Apple Apple TV, iPad, iPhone, iPod Touch

Barnes ve Noble Nook Color, Nook Tablet, Nook HD

BlackBerry 10 akıllı telefonlar

D-Link Boxee Box

Google Chromecast

LG Electronics: bazı Blu-ray oynatıcılar, televizyonlar, ve ev tiyatro sistemleri

Google TV cihazları

YouView İngiltere'de set üstü kutular

Microsoft Surface RT, Surface Pro, Windows Phone, Xbox 360, Xbox One

Nintendo Wii, Nintendo 3DS ve Wii U

Panasonic: bazı Blu-ray Disc oynatıcılar, televizyonlar ve ev tiyatro sistemleri

Philips: bazı Blu-ray Disc oynatıcılar ve televizyonlar

Roku akış oynatıcı

Samsung: bazı Blu-ray Disc oynatıcılar, ev tiyatro sistemleri, akıllı telefonlar, televizyonlar, ve tabletler

Samsung Gear VR

Seagate FreeAgent Theater+ HD Media Players

Sharp: bazı LED/LCD televizyonlar ve Blu-ray Disc oynatıcılar

Sony Blu-ray Disc oynatıcılar, televizyonlar, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4 ve PlayStation 5

TiVo DVRs (HD, HD XL, Series3, Premiere, Premiere XL and Roamio boxes)

Viewsonic VMP75

Vizio: bazı Blu-ray Disc oynatıcılar ve televizyonlar

Western Digital WD Live plus Media Player

Yamaha BD-A1020

Vestel: bazı LED/LCD televizyonlar

Xiaomi Mi Box