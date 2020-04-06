Netflix'in Yeni Türk Yapımı Aşk 101 için İlk Fragman Yayınlandı
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Hakan: Muhafiz Dizisi, Türkiye, Teknoloji

Netflix'in Yeni Türk Yapımı Aşk 101 için İlk Fragman Yayınlandı

Netflix Aşk 101 fragmanı bugün itibarıyla yayınlandı. Dünyanın en çok kullanılan dijital yayın platformu Netflix, Hakan: Muhafız ve Atiye gibi yapımların ardından Aşk 101 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlandığını daha önce duyurmuştu.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Netflix'in Yeni Türk Yapımı Aşk 101 için İlk Fragman Yayınlandı

Netflix Aşk 101 fragmanı bugün itibarıyla yayınlandı. Dünyanın en çok kullanılan dijital yayın platformu Netflix, Hakan: Muhafız ve Atiye gibi yapımların ardından Aşk 101 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlandığını daha önce duyurmuştu. Bugün itibarıyla dizi için ilk fragman gün yüzüne çıktı.

Netflix, Türkiye pazarına girdikten sonra ülkemizde çekilen diziler yayınlamaya başlamıştı. İlk olarak Hakan: Muhafız ile izleyicilerinin karşısına çıkan platform, sonrasında Atiye ile gündeme gelmişti. Türkiye'ye yönelik yapımlarınının sayısını artıracağını daha önce dile getiren Netflix, bugün itibarıyla Aşk 101 dizisine dair ilk görüntüleri paylaştı.

90'lı yılların Türkiye'sinde geçen ve bir liseyi konu alan dizi, konu itibarıyla aslında oldukça klasik bir noktada kaldı. Buna rağmen farklı karakterler barındıracağının sinyallerini şimdiden veren Aşk 101, izleyenleri meraklandırmayı başardı.

Aşk 101 ilk fragman

Netflix Türkiye, Aşk 101 dizisi fragmanı ile karşımıza çıkarken, dizinin tanıtımını ise şöyle yaptı: "1990'lar Türkiye'sinde, hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olmasını sağlamaya çalışır."

Aşk 101, 90'lı yıllarda geçiyor ve liseli gençlerin dramını işliyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı ve Kaan Urgancıoğlu rol alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Ahmet Katkısız oturuyor. Senaryoyu, Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler'in senaristi Meriç Acemi yazdı.

Netflix Türkiye, daha önce yaptığı duyurularda Türkiye'ye özel 3 yeni dizi, 1 film ve 1 yarışma programı hazırlığında olduğunu aktarmıştı. Koronavirüs krizinden sonra çekimlerin ne aşamada olduğu bilinmezken, yeni içeriklerin yakın zaman sonra geleceği belirtilmişti.

Kaynak: Tamindir

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