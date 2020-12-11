Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga ne zaman başlayacak?

Fate: The Winx Saga, Netflix'in bu sezon heyecanla beklenen yeni dizilerinden biri. Kısa süre önce fragmanı yayınlanan dizi tüm dünyada merak edilmeye başlandı. 2000lerin sevilen çizgi filmi Winx Clup farklı ve bir o kadar da heyecanlı geri dönüyor! İşte Fate: The Winx Saga konusu, oyuncuları! Peki Fate: The Winx Saga ne zaman başlayacak?

Netflix'in yeni projesi Fate: The Winx Saga tüm dünyada heyecanla bekleniyor. Dizi, aslında hepimizin yakından bildiği 2000lerin sevilen çizgi filmi Winx Clup! Şimdi Winx Clup yeni maceralarla üstelik yetişkin versiyonuyla aramıza dönüyor. Kısa süre önce fragmanı yayınlanan dizinin konusu ve yayın tarihi herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Netflix Fate: The Winx Saga dizisinin yayın tarihini izleyicilere açıkladı. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler ve fragmanı!

FATE: THE WİNX SAGA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'ten gelen açıklamaya göre Fate: The Winx Saga, Türkiye'de tüm dünyayla aynı zamanda yayınlanmaya başlayacak. Netflix uzun süredir bekleyen heyecanlı bekleyişe bir son verdi ve resmi hesaplarından yayın tarihini açıkladı. Netflix'in yaptığı açıklamaya göre Fate: The Winx Saga tüm dünyada aynı anda 22 Ocak 2021'de yayına girecek!

FATE: THE WİNX SAGA KONUSU

Fate: The Winx Saga dizisinde yine karşımıza özlediğimiz karakterler olan Bloom, Musa, Stella gibi periler çıkacak! Periler 5 tane elementi temsil ediyor ve bu elementler onlara özel güçleri de beraber getiriyor! Dizide başka bir dünyada yatılı okula giden 5 tane perinin başına gelenler, perilikleri, maceraları konu olacak. Her bir perinin farklı elementleri ve farklı yetenekleri var! Yetişkinliğe geçiş dönemlerinde yeteneklerini ve dünyayı keşfeden bu 5 perinin başına neler gelecek? Tüm dünya bunu merak ediyor!

FATE: THE WİNX SAGA OYUNCU KADROSU

The Winx Clup çizgi filmi şimdi Fate: The Winx Saga ismiyle gerçek oyuncularla karşımıza çıkıyor. İşte karakterler ve onları canlandıran oyuncular!

Bloom: Abigail Cowen

Sky:Danny Griffin

Stella: Hannah van der Westhuysen

Musa:Elisha Applebaum

Aisha:Precious Mustapha

Riven: Freddie Thorp

Beatrix: Sadie Soverall

FATE: THE WİNX SAGA FRAGMANI

Fate: The Winx Saga tanıtım filmi Netflix tarafından yayınlandı. 22 Ocak 2021'de tüm dünyada aynı anda vizyona girecek Fate: The Winx Saga fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bakalım 5 elementi temsil eden 5 perimiz yetişkinliğe adım atarken ne gibi maceralara da adım atacaklar!

Fate: The Winx Saga Tanıtım Filmini Buradanİzleyebilirsiniz!

