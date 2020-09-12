Netflix Cuties (Minnoşlar) filmi konusu nedir? Film yasaklandı mı, neden yasaklandı? Cuties tüm dünyada yasak mı? Netflix'in Minnoşlar (Cuties) filmi, geçtiğimiz günlerde RTÜK tarafından Türkiye kataloğundan çıkarılmasına karar verilmişti. Yani film RTÜK tarafından yasaklanmıştı. Peki filmin konusu nedir, film neden yasaklandı, tüm dünyada yasak mı?

RTÜK tarafından yasaklanan Cuties filmi tüm dünyada olumsuz tepkiler aldı. Neredeyse diğer tüm ülkelerde de yasaklanması gündemde olan filmin konusu nedir? Film neden yasaklandı? Tüm detaylar haberimizde...

NETFLİX CUTİES (MİNNOŞLAR) FİLMİ NEDİR?

Cuties (Fransızca: Mignonnes), ilk uzun metrajlı filminde Fransız-Senegalli Maïmouna Doucouré tarafından yazılan ve yönetilen bir 2020 Fransız yaş komedi-drama filmidir. Filmin başrollerinde Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas ve Maïmouna Gueye yer almaktadır. Film konu olarak, geleneksel değerler ile İnternet kültürü arasında kalmış, Müslüman yetiştirilmiş Fransız-Senegalli bir kızın etrafında dönmektedir. Filmin ergenlik öncesi kızların aşırı cinselleşmesini eleştirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.

Filmin prömiyeri 23 Ocak'ta Doucouré'nin Yönetmenlik Ödülü'nü kazandığı 2020 Sundance Film Festivali'nin Dünya Sineması Dramatik Yarışması bölümünde yapıldı. Fransa'da 19 Ağustos 2020'de BAC Films tarafından ve uluslararası platformda 9 Eylül 2020'de Netflix'te yayınlandı.

Filmin fragramı Youtube üzerinden yaklaşık 1.7 milyon dislike yani beğenmeme aldı. En beğenilmeyen film alanında neredeyse rekor kıran Cuties filmi diğer ülkelerde de yasaklanacak mı merak ediliyor. Film kullanıcılar tarafından çok olumsuz eleştiriler almıştır. Filmin imdb puanı 10 üzerinden 1.9 'dur.

CUTİES (MİNNOŞLAR) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aslen Senegalli olan 11 yaşındaki göçmen kız Amy, annesi Mariam ile birlikte Paris'in en fakir mahallelerinden birinde bir apartman dairesinde iki küçük erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor ve babasının Senegal'den aileye yeniden katılmasını bekliyor. Amy, itaatsiz komşusu Angelica'nın, Mariam'ın dini gelenekleri, değerleri ve gelenekleriyle zıt bir servet ve özelliklere sahip, yetişkin tarzı bir dans grubu olan Cuties adlı twerking kliğinden büyülenirken işler hızla değişiyor.

MİNNOŞLAR (CUTİES) FİLMİ NEDEN YASAKLANDI?

Cuties (Minnoşlar) filmi çocuk istismarı sahneleri içerdiği için RTÜK tarafından yasaklandı ve bu film Türkiye kataloğundan çıkarılmıştır.

ÇOCUKLARI CİNSEL OBJE OLARAK GÖSTERİYOR

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, filmin platformda yayına çıkmasının ardından sosyal medyadan örgütlenen gruplar, Netflix'i "dizinin çocukları cinsel bir obje olarak göstermesi ve pedofili ile ilişkilendirmesi" sebebiyle protesto etti.

TÜM DÜNYADA TEPKİ ÇEKTİ

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i "çocuk istismarı yayınlamakla" suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi

BORSADAKİ HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği belirtildi. Tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetti. Yayın platformu aleyhine sosyal medyadan kampanya başlatan düşünce kuruluşları ve çocuk hakları savunucuları Netflix hesaplarını kapatma kararı aldı.

"NETFLİX'İNİ İPTAL ET" KAMPANYASI BAŞLADI

Twitter'da "cancelnetflix" (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya, dünya basınında da yankı buldu. 9 Eylül'de gösterimi yapılan filmin hiçbir sanatsal değeri olmadığına işaret eden bazı yazarlar, "yapımın tamamen bazı grupların ahlaksızca emellerine hizmet ettiğini" belirtti. Cinsellik ve çıplaklık uyarısıyla ailelere sunulan filmin IMDB puanı ise 1,7'yi geçemedi.

TÜRKİYE, TEDBİRİNİ ERKEN ALDI

Dünyada tepkiyle karşılanan yapım konusunda Türkiye tedbirini erken aldı. RTÜK, film yayına çıkmadan önce "çocuk istismarı sahneleri" nedeniyle Minnoşlar'ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırdı. Türk kamuoyunda olumlu karşılanan RTÜK kararı, uluslararası camia tarafından da takdir edildi. Üst Kurulun bu kararı sonrasında yabancı kaynaklı birçok haber sitesinde ve sosyal medyada Türkiye lehinde olumlu yorumlar yapıldı. Netflix'in yapımı çekmeyi düşündüğü öğrenildi.