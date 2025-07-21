Netanyahu'ya ne oldu? SON DAKİKA - İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi mi?

Netanyahu'ya ne oldu? SON DAKİKA - İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi mi?
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumu ve zehirlendiği iddiaları, uluslararası kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, Netanyahu'ya ne oldu? İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi mi? İşte, detaylar…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, Netanyahu'nun zehirlendiğine dair iddialar dikkat çekerken, bu gelişme uluslararası basında da geniş yer buldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddiaların ardından, Netanyahu'nun sağlık durumu büyük merak konusu haline geldi. Peki, Netanyahu'ya ne oldu? İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi mi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'YA NE OLDU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşadığı ani rahatsızlık sonrası gündeme oturdu. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gıda kaynaklı bir mide rahatsızlığı geçirdiği ve tedbir amacıyla birkaç gün boyunca resmi görevlerini ikametinden sürdüreceği bildirildi. Uluslararası basında yer bulan haberler, "zehirlendi" iddialarını beraberinde getirirken, konu kısa sürede hem sosyal medyada hem siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Netanyahu'ya ne oldu? SON DAKİKA - İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi mi?İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi mi

Netanyahu'nun rahatsızlığına ilişkin yapılan açıklamada, durumunun ciddi olmadığı, ancak tedavi süreci kapsamında intravenöz sıvı takviyesi uygulandığı ve dinlenmesinin önerildiği aktarıldı. Başbakanın, önümüzdeki üç gün boyunca resmi mesaisine evinden devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, bazı medya organları ve siyasi analistler olayın "zehirlenme" değil, basit bir gıda zehirlenmesi vakası olduğunu vurgulayarak, kamuoyunda oluşan spekülasyonlara karşı temkinli olunması gerektiğini ifade etti. ABD'li yetkililer de Netanyahu'nun sağlık durumunun endişe verici bir tablo oluşturmadığını ve siyasi ajandasındaki yoğunluğun planlandığı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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