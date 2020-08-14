Netanyahu'dan Mısır, Umman ve Bahreyn'e teşekkür
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Netanyahu'dan Mısır, Umman ve Bahreyn'e teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten ötürü Mısır, Umman ve Bahreyn'e teşekkür etti.

Netanyahu'dan Mısır, Umman ve Bahreyn'e teşekkür
14.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:56

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten ötürü Mısır, Umman ve Bahreyn'e teşekkür etti.

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ve Umman ile Bahreyn hükümetlerine BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu ayrıca, söz konusu anlaşmanın "barış" çemberini genişleteceğini ve tüm bölgeye fayda sağlayacağını ileri sürdü.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ile BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin söz konusu anlaşmaya varılması konusunda önemli rol oynadıkları belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun Dermer ile Uteybe'ye özellikle teşekkür ettiği vurgulandı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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