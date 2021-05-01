Nesrin Cavadzade'ye Yasak Elma dizisinden ayrılması soruldu
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Nesrin Cavadzade'ye Yasak Elma dizisinden ayrılması soruldu

Nesrin Cavadzade'ye Yasak Elma dizisinden ayrılması soruldu
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Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade, diziye veda edeceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Cavadzade'ye Yasak Elma dizisinden ayrılması soruldu

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade, diziye veda edeceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Cavadzade'ye Yasak Elma dizisinden ayrılması soruldu

Yasak Elma dizisinde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi. Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi.

SETİ TERK ETTİ

Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve "İşi bititip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı. Sinirlenen Nesrin Cavadzade seti terk etti ve telefonlarını da kapattı. Bu olay yapımcı Fatih Aksoy'a iletilince de Cavadzade'ye cenaze sahnesi yazıldı.

Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya sette yaşadığı gerilim yüzünden veda ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İDDİALARI YALANLAMADI

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Önceki gün Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu, telefonda konuşuyormuş gibi yaparak kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Nesrin Cavadzade'nın ortaya atılan iddiaları yalanlamaması dikkat çekti.

"SOHBETLE SUÇLANMAK BENİ GÜLDÜRDÜ"

Eda Ece, basına yansıyan iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eda Ece, "Diğer oyuncuyla "sohbet" ettiği için bir diğer oyuncu kızıp seti terk ediyor ve haftalar önce düşünülmüş senaryo bir anda başka yazılmış çıkıyor, ünlü mizahçılardan Vedat Özdemiroğlu, Yasak Ayva diye bir komedi bölüm özeti yazmıştı Uykusuz'da, yerlere yatmıştık adeta. Bahsi geçen kimse bu kadar çocuk değildir. Sohbetle suçlanmak beni güldürmüştür.

Gerginliğe gerek yoktur… Ben, Şevval, PR ekibimiz o gün setten çıktıktan sonra, sahnelerin çekilmemiş olması yapımcı ve oyuncunun konusudur, sebebini onlar bilir. Bilgim ve ilgim yoktur. Bir suç değil, anlaşmazlıktan başka bir şey olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

Yasak Elma'nın setindeki kavga Nesrin Cavadzade'nin sonu mu oldu? Eda Ece'den jet yanıt geldi
Yasak Elma'nın setindeki kavga Nesrin Cavadzade'nin sonu mu oldu? Eda Ece'den jet yanıt geldi
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