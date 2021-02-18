Neslihan Atagül kimdir? Hastalığı nedir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Geçtiğimiz günlerde Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ve Geçirgen Bağırsak Sendromu yaşayan Neslihan Atagül kimdir? Tedavisinin devam ettiğini ve iyiye gittiğini söyleyen güzel oyuncunun hastalığı nedir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Geçirgen bağırsak sendromu nedir?

Geçtiğimiz günlerde Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ve Geçirgen Bağırsak Sendromu yaşayan Neslihan Atagül kimdir? Tedavisinin devam ettiğini ve iyiye gittiğini söyleyen güzel oyuncunun hastalığı nedir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Geçirgen bağırsak sendromu nedir? İşte detaylar haberimizde...

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Kilosu: 47 kg

Boyu: 1.69

Saç rengi: Açık kumral

Göz rengi: yeşil

Ölçüleri: 90-60-89

Neslihan Atagül Doğulu (d. Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992, İstanbul), Türk oyuncu.

Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir.2005 yılında Erberk Ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaktadır.

Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan Hayat devam ediyor adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır.

2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde Neslihan Atagül performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Neslihan Atagül 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'in yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken Zeynep Kankonde ve Wilma Elles gibi oyuncular da eşlik etmiştir.

Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır.

2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.

FİLMOGRAFİ

2006 İlk Aşk Genç Bahar

2011 Araf Zehra

2015 Senden Bana Kalan Elif

TELEVİZYON

2006 - 2010 Yaprak Dökümü Deniz

2011 Canım Babam Pınar

2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor Şirin Bakırcı

2013 - 2014 Fatih Harbiye Neriman

2015-2017 Kara Sevda Nihan Sezin (Soydere)

2021 Sefirin Kızı

NESLİHAN ATAGÜL HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle hayranlarını korkutan Neslihan Atagül, 'Sefirin Kızı' dizisine veda mesajında vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söylemişti. Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti.

Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Hastalık nedeniyle hızla kilo veren Neslihan Atagül sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı, tüm metabolizmayı etkilemektedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunmaktadır. Sızdıran bağırsak sendromu, sıkı bağların açılması ile ilgili bir durumdur. Bu "sıkı bağlar" bağırsaklardan kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır. Eğer bağırsaklardaki hücreler arası sıkı bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler geçebilmektedir. Yine sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıklarını tutmakta ve bağırsağa hasar vermektedir. Sızan patojenler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçmektedir. Yani bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırmaktadır.