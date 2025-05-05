Neslihan Atagül ilk kez paylaştı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin ismi ne?

Neslihan Atagül'ün resmi hesabından yaptığı duygusal paylaşım sonrası, çiftin hayranları büyük bir heyecan yaşadı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ikilinin bu sürpriz haberi, magazin dünyasında da geniş yankı buldu. Bebek haberinin ardından, en çok merak edilen konulardan biri de "Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin ismi ne olacak?" sorusu oldu. Peki, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin ismi ne?Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebekleri doğdu mu? İşte, detaylar…

NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU'NUN BEBEKLERİNİN İSMİ NE?

Ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 6 Mart 2025 tarihinde ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hayranlarının büyük bir merakla takip ettiği bu özel süreçte, "Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin ismi ne oldu?" sorusu sosyal medyada gündem haline geldi. Çift, yaptıkları açıklamayla bu soruya yanıt verdi ve oğullarına "Aziz" ismini verdiklerini duyurdu.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin ismi ne

Kadir Doğulu, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, oğlunun yüzünü göstermeden "Aziz oğlum hoş geldin" notuyla duygusal bir mesaj paylaştı. Bu anlamlı isim tercihi, kısa sürede hayranları tarafından büyük beğeni topladı. "Aziz" ismi Türkçede; "yüce", "şerefli" ve "kutsal" gibi anlamlara gelirken, manevi değeri yüksek bir tercih olarak yorumlandı.

2016 yılında evlenen ve uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, bebek haberini ve doğum sonrası paylaşımlarını sosyal medya aracılığıyla duyurarak hayranlarından yoğun ilgi gördü. İşte, ünlü çiftin o paylaşımları…

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebek paylaşımı