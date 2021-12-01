Neslihan Atagül'den flaş hamle! Bakın ne yaptı...

Daha önce özel isteklerini yaptırdığı nedeniyle şoför bulmakta sıkıntı yaşadığı iddia edilen Neslihan Atagül, yaşadığı problemi hemcinsini işe alarak çözdü.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kadın istihdamına katkı sağlayan oyuncu, bir süre önce işe aldığı kadın şoförüyle Nişantaşı'nda ilk kez Snob Magazin objektiflerine yansıdı.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Bir arkadaşıyla alışveriş yapan oyuncu, ardından oturduğu kafede soluğu aldı. Mekanın iç tarafına geçerek, objektiflerden uzak duran Atagül'ü birkaç saat sonra almaya kadın şoförün gelmesi dikkatleri çekti.

TARİKAT İDDİASI SORULDU

Atagül, basın mensuplarının "Kadın şöförle mi çalışıyorsunuz?" soruna "Didem'le birlikte çalışıyoruz" yanıtı verdi.

Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu ile bir tarikata bağlı oldukları şeklinde çıkan iddiaları duyduğunda ise şoförüne "Tamam devam ediyoruz, gidelim" diyerek talimat verip, sorulardan kaçtı.

AYRILIK İDDİASINA YANIT GELDİ

2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun arasının oyuncu Serra Arıtürk yüzünden açık olduğu iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını paylaşan Kadir Doğulu, "Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını geleceğe dair ümitlerini… O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim yetenekli ve güzel sevdiğim… Daha nicelerine" diyerek ayrılık ve ihanet iddialarını yalanladı.