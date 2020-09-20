Neslican Tay kimdir? Neslican Tay ne zaman öldü, ne kanseriydi?
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Neslican Tay kimdir? Neslican Tay ne zaman öldü, ne kanseriydi?

Neslican Tay, kanserle mücadelenin simgesi haline gelmişti ve 20 Eylül Cuma günü kansere karşı mücadelesini kaybetti. Neslican Tay kaç yaşında öldü? Üç defa üst üste kanseri yenerek birçok kişiye umut olmuştu. İşte, Neslican Tay hayatı...

Neslican Tay kimdir? Neslican Tay ne zaman öldü, ne kanseriydi?
20.09.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:05

Neslican Tay sözleri ile kanser hastalarına umut vaadediyordu. Yakalandığı bu hastalık nedeniyle bir bacağını da kaybetmişti. Sosyal medyadan da sık sık kanser rahatsızlığı bulunanlara sesleniyordu. 1998 doğumlu Neslican Tay genç yaşta kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican, 14 Mart 1998 tarihinde Bursa'da, Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak istediği için hedefindeki okulu kazanabilmek adına tekrar üniversiteye hazırlanıyordu.

Hastalığı nedeniyle okula ara vermek zorunda kalan Neslican Tay, kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek istedi ve her şeye rağmen üniversite sınavına girdi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almaya başladı. Bacağında oluşan tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağını kaybetti. 4. kez kanserle mücadele etmeye başlamış ve bu sürece sosyal medyadan tüm sevenlerini dahil etmişti.

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde yaşayan Neslican Tay, kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra, diğer aknser hastalarına umut oldu. Sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anbean anlattı. Kısa sürede takipçi sayısı 800 bini aştı.

NESLİCAN TAY NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Neslican, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül Cuma akşamı saat 21:20'de hayatını kaybetti.

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