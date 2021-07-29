Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı

Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Naz Çağla Irmak, kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, 2019'da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminde başrol oynuyor. Rolü için saçlarını kazıtan genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir pozunu yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

DESTEK YORUMLARI YAĞIYOR

Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan 24 yaşındaki genç oyuncu, yeni imajıyla çektirdiği bir pozunu "Yeni bölüm" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'a "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yağdı.