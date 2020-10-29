Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
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Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı

29.10.2020 07:40 | Son Güncelleme: 29.10.2020 07:44
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı

İSTANBUL'da lüks bir malikanede bulunarak el konulan Afrika kökenli nesli tükenmekte olan vahşi Serval kedisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

İSTANBUL'da lüks bir malikanede bulunarak el konulan Afrika kökenli nesli tükenmekte olan vahşi Serval kedisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı. Koruma altındaki dişi kedinin yurt dışından getirilecek erkek kedi ile çiftleştirilerek çoğaltılması hedefleniyor.

İstanbul'da lüks bir malikanede, ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından bulunup Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilen Afrika kökenli vahşi Serval kedisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin özel donanımlı araçla getirilen kedi, tedavisinin ardından yeni yuvasına alındı.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR HAYVANGaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Serval kedisinin nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu kediyi İstanbul'dan alarak burada sağlık kontrollerini gerçekleştirip, karantina kafesimize koyduk. 21 günlük uyum süresinin ardından kendi barınağına koyarak, ziyarete açacağız. Bu kedi Afrika kökenli olduğu için yurt dışından getirilmiş. Normal şartlarda bu hayvanların doğal ortamında olması gerekiyor. Serval kedisi şu anda Türkiye'de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunuyor. Bu kedimiz dişi, yurt dışından erkeğini getirterek üretmeyi planlıyoruz. Serval kedisi nesli tükenmekte olduğu için burada koruma altında tutup, çoğaltarak sayılarını artırmayı hedefliyoruz."


Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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