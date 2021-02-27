Nesli tükenme tehlikesinde olan porsuk böyle görüntülendi
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Nesli tükenme tehlikesinde olan porsuk böyle görüntülendi

27.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:15

Nesli tükenme tehlikesinde olan porsuk böyle görüntülendi Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesinde olan porsuk böyle görüntülendi
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İlçe merkezine aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, önünde aniden koşan bir canlı gördü. Bir süre önünde koşan hayvanı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Yapılan araştırmada hayvanın, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde, koruma altında olan porsuk olduğu anlaşıldı. Görüntüde porsuğun, araç önünde bir süre koştuktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Nesli tükenme tehlikesinde olan porsuk böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

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