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Neşet Ertaş Türkülerle Anıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Neşet Ertaş Türkülerle Anıldı

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş ölümünün 9. yılında Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde genç bağlama virtiözü Muhlis Berberoğlu'nun verdiği konserle anıldı.

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Büyük halk ozanı Neşet Ertaş ölümünün 9. yılında Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde genç bağlama virtiözü Muhlis Berberoğlu'nun verdiği konserle anıldı.

Çankaya Belediyesi bozkırın tezenesi büyük üstat Neşet Ertaş'ı anma etkinliği düzenledi. Aramızdan ayrılışının 9. yılında genç bağlama virtiözü Muhlis Berberoğlu Neşet Ertaş türkülerini türkü dostları için çaldı.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen konsere vatandaşların ilgisi büyük oldu. Türkü dostlarını buluşturan etkinlikte çalınan büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın türküleri gönüllerde iz bıraktı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren anma konserinde bağlamasıyla müzik ziyafeti veren Muhlis Berberoğlu'na türkü dostları da zaman zaman türküleri söyleyerek eşlik ettiler.

TAŞDELEN: "NEŞET ERTAŞ ANADOLU'NUN ÖZÜDÜR, SÖZÜDÜR"

Neşet Ertaş'ın adını Çankaya'da yaşatmaktan büyük onur duyduklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Neşet Ertaş'ın özü şimdi genç sanatçılarda. Bu anlayışla anma konserini düzenledik. Çünkü Neşet Ertaş Anadolu'dur. Sözü Hacı Bektaş'tan, Mevlana'dan, Yunus Emre'den; sazı Pir Sultan'dan, Aşık Veysel'den, Muharrem Ertaş'tan beslenen Neşet Ertaş Anadolu'nun özüdür, sözüdür. 'Atatürk medeniyet ışığını yaktı' diyen Ertaş'ı, bir Cumhuriyet insanını, Cumhuriyetin kalbi Çankaya'da anmanın gururunu yaşıyoruz. Biz Neşet'i unutmayacağız. Bizim yolumuz, Neşet'in, Pir Sultan'ın, Aşık Veysel'in, Mahzuni'nin, Nazım'ın, Atatürk'ün yoludur" dedi.

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