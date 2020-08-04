Nemrut Krater Gölü tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor
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Nemrut Krater Gölü tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor

Nemrut Krater Gölü tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar Nemrut'u görmeden gitmiyorlar Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü tarihinin en kalabalık günlerini yaşayarak binlerce insana ev sahipliği yapıyor.

04.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:25

Nemrut Krater Gölü tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar Nemrut'u görmeden gitmiyorlar

BİTLİS - Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü tarihinin en kalabalık günlerini yaşayarak binlerce insana ev sahipliği yapıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü, geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir tarafından Bitlis'e gelen vatandaşlar, doğa harikası Nemrut Krater Gölünü görmeden gitmiyorlar. 2 bin 900 metre yüksekliği ile kendine hayran bırakan Nemrut Dağı ve Krater Gölü; bünyesinde sıcak ve soğuk gölleri, buhar bacaları ve buz mağaralarını da barındırıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, Kurban Bayramı'nda da binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Adana'dan bayram ziyareti için memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gelen Hüseyin Güzel adlı vatandaş, ailesi ile birlikte daha önce hiç görmediği Nemrut'a geldiğini söyledi.

Ceyhan Güzel adlı vatandaş ise Mersin'den geldiğini ve Nemrut Krater Gölü'nü daha önce duyduğunu ama görmediğini belirterek, "Daha önce çok duymuştum ama görmemiştim. Çok merak ediyordum. Sağ olsunlar Bitlis'te yaşayan arkadaşlarım beni buraya getirdiler. İyi ki de gelmişim. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Abdürrahim Karabalık da, tatil günlerinde burayı tercih ettiklerini ifade ederek devlet yetkililerinden ise bazı eksikliklerin giderilmesi hususunda ricada bulundu.

İzmir'den ailece Kurban Bayramı ziyareti için Bitlis'e gelen Emine Akan Özel, Nemrut Dağı'nı ve Krater Gölü'nü daha önce hiç görmeyenlere şiddetle tavsiye ettiğini belirtti.

Nemrut Krater Gölü tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor

Kaynak: İHA

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