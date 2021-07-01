Nelere zam geldi? 1 Temmuz 2021 elektriğe, doğal gaza ve LPG'ye zam mı yapıldı? 2021 Yüzde kaç zam oldu?

Doğal gaza gelen zammın ardından elektriğe de zam geldi. Bunun ardından vatandaşlar bugün itibariyle doğal gaza ve elektriğe yüzde kaç zam yapıldı merak etti. Peki, 2021 elektrik zamlandı mı? 1 Temmuz doğal gaz zamlandı mı, ne kadar oldu? 1 Temmuz LPG'ye zam mı geldi? İşte Zam haberleri ile ilgili İşte detaylar...

Doğal gazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı. Bugün itibariyle zam yapılan bölümler merak konusu oldu. Elektik, doğal gaz, LPG zam geldi mi? Peki, nelere zam geldi?

NELERE ZAM GELDİ?

Güncel zam yapılan yerler şu şekilde:

- Elektriğe %15 zam yapıldı.

- LPG'ye 60 kuruş (yüzde 26'sı ÖTV'den düşecek) zam yapıldı.

- Doğalgaza %12 zam yapıldı.

- Öğrenci harçlarına %10 zam yapıldı.

DOĞAL GAZA ZAM MI YAPILDI?

Doğal gazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı. BOTAŞ'ın yayımladığı tarifeye göre, doğal gaz fiyatı ocak ayından bu yana yedinci defa artmış oldu. Öte yandan elektrik fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılmıştı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

SANTRALLERE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

METREKÜP FİYATI NE KADAR OLDU?

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğal gaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.

İLK 6 AY YÜZDE 1 ZAM YAPILMIŞTI

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.

1 TEMMUZ'DA ELEKTRİĞE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı belirtildi.

100 KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ İÇİN 92 LİRA ÖDENECEK

1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

ÖĞRENCİ HARÇLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerine ortalama olarak %10 zam yapıldı.

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