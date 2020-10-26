Nejat Alp kimdir, nereli? Nejat Alp şarkıları nelerdir?
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Nejat Alp kimdir, nereli? Nejat Alp şarkıları nelerdir?

26.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:58
Nejat Alp kimdir, nereli? Nejat Alp şarkıları nelerdir?

Taverna müziğinin duayen isimlerinden Nejat Alp hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Nejat Alp kimdir? Nejat Alp nereli? Nejat Alp Instagram hesabı var mı?

İstanbul'da taverna kültürünün vazgeçilmez isimlerinden biri olan Nejat Alp hayranlarına müjdeyi verdi. 50 yıllık sanat hayatında 87'inci albüm yapan sanatçı 9 yıl aradan sonra "Hatasıyla, Sevabıyla" isimli albüm çalışmasını tamamladı. Kendi eserlerine de yer veren usta sanatçı 3 Türk Sanat müziği, 1 Türk Halk müziği ve 6 fantezi müzikten oluşan albümü 23 Ekim'de müzik piyasasına girecek.

Taverna kralı Nejat Alp'den hayranlarına müjdeli haber Usta sanatçı Nejat Alp "Sanatçı emekli olmaz" İstanbul'dan taşınıp Bodrum'a yerleşen taverna müziğinin önde gelen ismi Nejat Alp 9 yıl aradan sonra çıkardığı "Hatasıyla, Sevabıyla" isimli albümüyle müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı.

NEJAT ALP KİMDİR?

Nejat Alp 9 Kasım 1952 tarihinde İstanbul Süleymaniye'de dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen Taverna müziğinin sevilen isimlerinden biridir ve akrep burcudur. Koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.

İlkokula Cerrahpaşa Deneme İlkokulu'nda başladı. Ortaokul ve liseyi Özel İstanbul Koleji'nde tamamladı. Ailevi problemler yüzünden üniversiteye gidemedi. Eniştesinin yanında emlakçılık ve balıkçılık, dayısının yanında tahta bavullara köşe çakmayı öğrendi ve o anda tanıştığı bir müzik grubu olan Mavi Yıldızlar'la müziğe giriş yaptı.

2017 yılına kadar yaşantısını İstanbul'da sürdürmüş, ardından eşi Dilek Hanım ile Bodrum'a yerleşmiştir.

NEJAT ALP NERELİ?

Nejat Alp aslen Artvin, Hopa'lıdır. Babası Necmettin Alp Hopa, annesi Perihan Hanım ise Ayvalık doğumludur.

Nejat Alp kimdir, nereli? Nejat Alp şarkıları nelerdir?

NEJET ALP ŞARKILARI, ALBÜMLERİ

Nejat Alp 2 (1977)

Tavernadan Sevgilerle (1979)

Evlendiğin Gün (1980)

Tavernada (1984)

Yenildim Gözlerine (1985)

Büyümü Yaptın (1985)

Tavernada 2 (1985)

Boğaziçi Geceleri (1986)

Sitemim Var (1986)

Mehtaplı Geceler (1986)

Romantik Taverna (1986)

Canımdan Can İste (1987)

Bir şey Unutmadın Mı (1987)

Tövbe (1987)

Bizim Taverna (1987)

Sevenlerin Tavernası (1987)

Sabret Gönül (1987)

Seninleyim - Sıksa Da Canımı (1988)

Dön Be Kadınım (1988)

Yandı Gönlüm (1989)

Sultanım (1989)

Gökten Üç Elma Düşsün (1990)

Londra Konseri (1991)

New York Konserleri '92 (1992)

Her Mevsim (1996)

Yasak Aşk (1999)

Nerdesin (2000)

2006 Berlin Konseri (2006)

Bir Öpsem (2007)

Nabza Göre Şerbet (2011)

Can-I Gönülden (2013)

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