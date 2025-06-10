Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı olan Nehir Zeyrek, son günlerde kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar, Nehir Zeyrek'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi alanda çalıştığı gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Ferdi Zeyrek'in kızı hakkında öne çıkan bilgiler ve biyografik detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, Nehir Zeyrek kimdir? Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Nehir Zeyrek'in yaşamına dair merak edilenler…

NEHİR ZEYREK KİMDİR?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı olan Nehir Zeyrek, son günlerde kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Babasının vefatının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Nehir Zeyrek'in yaşı, eğitimi ve hayatına dair bilgiler araştırılıyor.

Nehir Zeyrek kimdir

2006 yılında Manisa'da dünyaya gelen Nehir Zeyrek, 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Nurcan Zeyrek ile Ferdi Zeyrek'in en büyük çocuğu olan Nehir'in, Elif ve Zeynep adında iki kız kardeşi daha bulunmaktadır. Zeyrek ailesi, genel olarak gözlerden uzak ve sade bir yaşam tarzı benimsemiştir.

Nehir Zeyrek, özellikle 31 Mart 2024 yerel seçimleri sırasında babası Ferdi Zeyrek'in sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti. Zeyrek, kızının ilk oyunu kullandığını belirterek "Aydınlık geleceğimizin gençlerinden biri olan kızım Nehir'in ilk oyunu böyle bir günde kullanmasından dolayı hem duygusal hem de gururluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek kaç yaşında, ne iş yapıyor

Haziran 2025'te yaşanan trajik kazanın ardından babası Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası Nehir Zeyrek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar da büyük yankı uyandırdı. Babasının ölümünde ihmal olduğunu savunan Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" diyerek dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Nehir Zeyrek'in eğitim hayatı ve mesleki planlarına ilişkin detaylı bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Ancak ailesinin özel yaşama verdiği önem nedeniyle, Nehir Zeyrek de medyadan uzak bir profil çizmeyi tercih ediyor.