Son dakika! Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya girmeyecek - Haberler
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Son dakika! Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya girmeyecek

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Sağlık
Son dakika! Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya girmeyecek

Son dakika! Sağlık Bakanlığı tarafından "Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Rehberi"nde yapılan değişiklikle; tam aşılı temaslının, HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak. Bu kişi için 5'inci gün PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"nde temaslı takip algoritmasında değişiklik yapıldı.

En önemli değişiklik tam aşılı temaslıların izolasyonunda yapıldı. Buna göre ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen ve Covid-19 hastası ile temas eden vatandaşın Hes Kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan vatandaş 5'inci gün PCR testi verecek, sonucu negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak.

Test sonucu pozitif çıkarsa 5'nci günden itibaren 9 günlük izolasyon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlayacak. 5'inci gün test vermeyen aşılı temaslıların ise HES kodu riskli sayılacak ve kalan 9 günü izolasyonda geçirerek, 14 günü tamamlayacak.

Ayrıca Delta varyantı olan hasta 14 gün izolasyonda kalacak. Yine testi pozitif olan ancak Delta varyantı bulunmayan hasta da 14 gün izolasyona alınacak; ancak test sonucu 10'uncu gün negatif çıkarsa karantina süreci sona erecek. Aşısız olan ve delta varyantlı hasta ile temasta bulunan 14 gün izolasyonda kalırken, normal Covid-19 hastası ile temaslı olan ise 14 gün izolasyona girerek, test sonucu 10'uncu gün negatifse karantina sona erecek.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya girmeyecek - Haberler
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