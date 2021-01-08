Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi dizide oynuyor? Nefise Karatay hayatı ve biyografisi!
Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Nefise Karatay, yaş almayan oyunculardan biri. Nefise Karatay hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi dizide oynuyor? Nefise Karatay hayatı ve biyografisi!
Sezona yeni başlayan diziler arasında yer alan isimlerden biri de Nefise Karatay oldu. Peki, Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında?
NEFİSE KARATAY KİMDİR?
Nefise Karatay, 1976 Yılında Almanya'da doğdu. Babasının adı Orhan Karatay'dır. Aslen İstanbul'lu olan babası Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'ne bağlı Zeytinli Köyüne yerleşmiştir.1997 yılında Number One TV'de kendi hazırladığı bir müzik programı sundu.
1997 yılında İnterstar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi. Ardından profesyonel mankenlik kariyerine başladı.
Nefise Karatay, 2009 yılında CNN TÜRK'te "Afiş" programını sundu.
Şovmen Mehmet Ali Erbil'le uzun süre aşk yaşadı.
Nefise Karatay, 15 temmuz 2012 tarihinde işadamı Yusuf Day ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
NEFİSE KARATAY DİZİLERİ
2009 – M.A.T.
2007 – Hayat Kavgam
2007 – Kurtlar Vadisi Pusu
2006 – Meçhule Gidenler
2005 – Çılgın Yuva
2005 – Üç Kadın
2004 – Uy Başuma Gelenler
2002 – Kurşun Asker
2002 – Beşik Kertmesi
2001 – Avcı
2001 – Yeni Hayat
1997 – Eltiler
1995 – Mirasyediler
Sinema Filmi :
2002 – Para=Dolar
2007 – O Kadın
NEFİSE KARATAY HANGİ DİZİDE OYNUYOR?
Nefise Karatay, son olarak Bir Annenin Günahı adlı diziyle ekranlara geldi. Bu dizide Nazan karakterini canlandırdı.