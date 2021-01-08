Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi dizide oynuyor? Nefise Karatay hayatı ve biyografisi!
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Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi dizide oynuyor? Nefise Karatay hayatı ve biyografisi!

08.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:49
Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi dizide oynuyor? Nefise Karatay hayatı ve biyografisi!

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Nefise Karatay, yaş almayan oyunculardan biri. Nefise Karatay hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi dizide oynuyor? Nefise Karatay hayatı ve biyografisi!

Sezona yeni başlayan diziler arasında yer alan isimlerden biri de Nefise Karatay oldu. Peki, Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında?

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 1976 Yılında Almanya'da doğdu. Babasının adı Orhan Karatay'dır. Aslen İstanbul'lu olan babası Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'ne bağlı Zeytinli Köyüne yerleşmiştir.1997 yılında Number One TV'de kendi hazırladığı bir müzik programı sundu.

1997 yılında İnterstar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi. Ardından profesyonel mankenlik kariyerine başladı.

Nefise Karatay, 2009 yılında CNN TÜRK'te "Afiş" programını sundu.

Şovmen Mehmet Ali Erbil'le uzun süre aşk yaşadı.

Nefise Karatay, 15 temmuz 2012 tarihinde işadamı Yusuf Day ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

NEFİSE KARATAY DİZİLERİ

2009 – M.A.T.

2007 – Hayat Kavgam

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu

2006 – Meçhule Gidenler

2005 – Çılgın Yuva

2005 – Üç Kadın

2004 – Uy Başuma Gelenler

2002 – Kurşun Asker

2002 – Beşik Kertmesi

2001 – Avcı

2001 – Yeni Hayat

1997 – Eltiler

1995 – Mirasyediler

Sinema Filmi :

2002 – Para=Dolar

2007 – O Kadın

NEFİSE KARATAY HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Nefise Karatay, son olarak Bir Annenin Günahı adlı diziyle ekranlara geldi. Bu dizide Nazan karakterini canlandırdı.

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