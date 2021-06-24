Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı

Survivor 2021'de adım adım finale gidilirken, yarı finale kimin çıkacağı da merak konusu oldu. Son yarı finale kalan isim için oylama yapıldı. Oylama sonucunda Yiğit Poyraz, yarı finale kalırken, Aleyna Kalaycıoğlu Survivor 2021'e veda eden isim oldu.

Ekranların sevilen programları arasında yer alan Survivor 2021'de finalin yaklaşmasıyla birlikte heyecan giderek yükseliyor. İsmail Balaban'ın direkt yarı finalin ilk koltuğuna oturmasının ardından Ayşe, yarı finalist olmuştu. Ayşe'nin ardından yarı finale çıkacak isim, SMS oylamasıyla belirlendi.

AİLELERLE KAVUŞMALARI İZLETİLDİ

Oylama öncesinde yarışmacıların adadaki görüntülerinden kısa kesitler izletildi ve ardından İstanbul'a ayak basılmasından sonra ailelerle kavuşmalar ekrana geldi. Ardından Acun Ilıcalı, iki yarışmacının oylarının da birbirine çok yakın olduğunu belirtti.

"ESARET ALTINDA YAŞAMAK ZOR"

Acun Ilıcalı'nın söz verdiği ilk isim olan Yiğit Poyraz, ıssız bir adada özgürlüklerden kısıtlı şekilde yaşamanın zor olduğunu belirterek, "Bu heyecan bile güzel. Çok farklı şeyler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Yeni şeyler yaşamayı çok seviyorum. Bu da benim için yeni bir deneyim. Burada olduğum için çok mutluyum. 6 ay boyunca çok zorluk yaşadık. Esaret altında ıssız bir adada yaşamak, çok zor. Açlık ve sakatlıklar bizi zorladı. Sakatlıklar da benim için en büyük soru işaretlerinden biriydi. Çok şükür ki buraya kadar dayandım ama bu sakatlıklarla mücadele de beni yordu. Buranın rekabetini sevdim. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

"EN AZ ZORLAYAN AÇLIK OLDU"

Daha sonra söz alan Aleyna ise, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Aleyna, yarışma boyunca kendisini en az zorlayan şeyin açlık olduğunu kaydederek, "Defalarca potaya girdim ve bu potalardan görünmez kahramanlarımla çıktım. Onlar beni görüyorlar. Benimle ağlıyorlar, benimle heyecanlanıyorlar. Ama ben onları hissedemiyorum, benim onları hissetim yer, potanın çıkış anları oluyor. Şu an onların desteğine ihtiyacım var. Herkes hakkını helal etsin. Şu ana kadar bir yanlışım olduysa herkesten özür dilerim. Burada değişiklik psikolojilerde değişik davranışlar sergilenebiliyor. Beni burada en az zorlayan şey açlık oldu" diye konuştu.

YARIŞMAYA VEDA EDEN ALEYNA OLDU

Oylamanın sonucunu açıklayan Acun Ilıcalı, halktan en fazla oy alan Yiğit Poyraz, yarı finale giden üçüncü yarışmacı oldu. Aleyna ise final öncesi yarışmaya ve şampiyonluk hayallerine veda eden isim oldu.

GÖZLER FİNAL YARIŞMACILARINDA

Yarı finale kalan isimler netleşti ve gözler final yarışmacılarında. 25 Haziran günü gerçekleşecek final gecesinde şampiyon belli olacak. Öncesinde İsmail, Ayşe ve Yiğit Poyraz arasından finale veda eden isim öğrenilecek. Henüz son düzlükte yarışmaya veda eden isim açıklanmadı.