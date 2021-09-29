NECMETTİN ERBAKAN'IN İSMİ, DİYARBAKIR'DAKİ BULVARA VERİLDİ

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da açılacak olan bulvara, 54'üncü hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismi verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Diyarbakırlıların bu konudaki talebini yerine getirdiklerini belirterek, 2021 yılında yaklaşık 500 milyon TL'lik yol çalışması yaptıklarını ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın maliyetinin ise 50 milyon TL olduğunu söyledi.

Milli Görüş Hareketi'nin lideri ve 54'üncü hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismi, Diyarbakır'da yeni açılacak bir bulvara verildi. Bulvarın tabelası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ile kentteki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından takıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Diyarbakır halkının talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin bu bulvara verilmesinin kararlaştığını söyledi.

'2021'DE 500 MİLYON LİRALIK YOL ÇALIŞMASI'

Büyükşehir belediyesi olarak 2021 yılında 500 milyon liralık yol çalışması yaptıklarını aktaran Ayhan, şunları söyledi

Şehrimizin yeni yerleşim yerleri ve tesislerine ulaşımı rahatlatmak amacıyla yapımını sürdürdüğümüz yeni bulvarın isim tabelasını takmak üzere burada bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 1200 kilometre kırsalda olmak üzere şehir merkezindeki ana arterlerin yenilenmesi, caddelerin asfaltlanması konusunda ciddi çalışmalarımız var. Bulunduğumuz cadde, şehrin kuzeyini güneyine bağlayan, Mahabat ve Mezopotamya bulvarlarının paralelinde bulunan önemli bir bulvar. Ayrıca bu bulvar, Şanlıurfa kara yolu, 500 Evler mevkiinden başlayıp Elazığ yolundaki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar uzanan 9.2 kilometre uzunluğunda olan bir bulvar. Bu cadde, Diyarbakır stadyumu ve yapılacak olan şehir hastanesi gibi benzer tesislere hizmet edecek 50 metre genişliğinde önemli bir cadde. Bu cadde bittiğinde bize yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olacak. Kadirşinas ve vefalı Diyarbakır halkı, gerek kamuoyunda, gerekse belediyemize 54'üncü hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin Diyarbakır merkezinde bir yere verilmesi talebi vardı. Sayın valimiz de bu haklı talebin değerlendirilmesi için çalışalım diye bize talimat verdi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı tamamladık. Belediye meclisimizin almış olduğu kararla bu yeni açtığımız bu önemli caddenin adının 'Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı' olması konusunda karar verdik. Bu caddenin Diyarbakır'a ve vefalı Diyarbakır halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

'HEPİMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR'

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da, Erbakan'ın isminin bulvara verilmesinin, Diyarbakır için gurur kaynağı olduğunu belirterek, Tarihte adını altın harflerle yazdırmış olan hocamızın isminin Diyarbakır'da bu şekilde çok güzel bir bulvara verilmiş olması, hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Kamuoyunun özellikle bu konuda bir beklentisi vardı, bu beklentinin burada vücut bulmuş olması oldukça değerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a yapmış olduğu pozitif ayrımcılık sayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hamlelerle şuanda Diyarbakır, çok büyük bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Bu değişim ve dönüşümün mihenk taşlarından biri de Erbakan hocamızın isminin bu bulvarda yaşatılacak olmasıdır dedi.