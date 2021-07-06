Necip Uysal kimdir? Necip Uysal kaç yaşında, nereli? Necip Uysal biyografisi!

Ön libero mevkinde forma giyen Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir. 2020'de sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştır. Peki, Necip Uysal kimdir? Necip Uysal kaç yaşında, nereli? Necip Uysal mesleği nedir? Necip Uysal hayatı ve biyografisi nedir?

Ön libero mevkinde forma giyen Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir. 2020'de sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştır. Peki, Necip Uysal kimdir? Necip Uysal kaç yaşında, nereli? Necip Uysal mesleği nedir? Necip Uysal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NECİP UYSAL KİMDİR?

Necip Uysal (d. 24 Ocak 1991, Bakırköy, İstanbul) ön libero mevkinde forma giyen Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir. 2020'de sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

FUTBOL KARİYERİ

Yıldırım Bosnaspor;

Necip Uysal Bakırköy'de belediyede şoför bir babanın ve ev hanımı bir annenin 3. ve son oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyinin teşvikiyle futbola 10 yaşında Yıldırım Bosnaspor'da başladı. Hocaları onu ünlü oyuncu Frank Lampard'a benzetiyordu.

Beşiktaş,

2004'te Beşiktaş'ın altyapısına transfer oldu. Henüz 16 yaşındayken Beşiktaş A Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 2007-08 sezonunun ikinci devresinde Beşiktaş A2'de forma giymeye başladı. 2008-09 sezonu başında A takım ile profesyonel sözleşme imzalasa da şampiyonluk sezonunda PAF takımda oynamaya devam etti. Beşiktaş Lisesi ve Yeni Levent Lisesi'nde okuduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi büro yönetiminde okudu ve okulun futbol takımında da yer aldı.

2009-2010;

1,5 senelik A2 kariyerinde 42 maçta 6 gol atan Necip, 2009-10 sezonunda ise A takıma geçti. İlk olarak sezon başında Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa kadrosuna dahil edildi. Daha sonra ligde iki kez kulübede oturduktan sonra 24 Ekim 2009'da Eskişehirspor karşısında son dakika oyuna girdi. Nihat Kahveci'nin yerine oyuna giren futbolcu, böylece kariyerinin ilk resmi maçına çıkmış oldu. Sezonun ilk yarısında ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman kulübede otururken, bir yandan da PAF takımında oynamaya devam etti. Devre arasında ise Necip Uysal, tamamen A takıma yükseldi. Hatta Mustafa Denizli, federasyonla konuşup Necip'in U-19 kadrosundan affını istedi özel olarak devre arası kampına çağırdı.[4] Uysal, sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başladı. 10 Mart 2010'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı. Beşiktaş için başarısız geçen bu sezonun son maçı olan Bursaspor maçında ilk asistini yaptı. Sezon sonu Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı.

2010-2011;

Necip Uysal, kendisini 4 yıl daha Beşiktaş'lı yapan sözleşmeyi 21 Haziran 2010'da imzaladı. Denizli'nin yerine gelen Bernd Schuster de Necip'i rotasyonuna dahil etti. 15 Temmuz 2010'da Vikingur Göta karşısında 7 dakika forma şansı bularak ilk Avrupa maçına çıktı. Bucaspor ile oynanan sezonun ilk maçında da ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika forma şansı buldu. Beşiktaş'ta ilk resmi golünü 26 Ağustos 2010'da HJK Helsinki'ye karşı attı. İlk Süper Lig golünü ise 30 Ekim 2010DA BJK İnönü Stadyumu'nda Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçta kaydetti. Kupa ve Avrupa maçları dahil 41 maçta forma giyen futbolcu, takımın en çok forma giyen 4. ismiydi. Ancak sert oyunuyla da dikkat çekip sezon içinde 2 kırmızı kart gördü. Ayrıca 20 Şubat 2011'deki Fenerbahçe derbisinde kendi kalesine bir gol attı. Ligde başarılı bir sezon geçirmeyen takım, sezon sonunda ise Türkiye Kupası'nı kazandı. Beşiktaş'ın penaltılarla kazandığı Türkiye Kupası finalinde Necip Uysal, 120 dakika forma şansı buldu.

2011-2012;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Necip Uysal'ın 31 Mayıs 2011 tarihinde sona eren sözleşmesini 2014-2015 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Uysal, Carlos Carvalhal döneminde de ana rotasyonda tercih edilen isimlerden biri oldu. 21 Nisan 2012'de Trabzonspor ile oynanan Süper Final maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan futbolcu, dört maç kala sezonu kapatmak zorunda kaldı.

2012-2013;

Beşiktaş'ın feda sezonunun en önemli oyuncularından biri yine Necip Uysal oldu. 2012-13 sezonunda 26 lig maçında forma giydi ve bu maçlarda 1 gol attı, 2 asist yaptı. Toplamda ise 30 maçta forma giydi. Sadece sakatlık ve kart cezası nedeniyle maç kaçıran Necip, ayrıca kariyerinde ilk kez Beşiktaş kaptanlığını üstlendi ve bazı maçlara kaptan pazubandıyla çıktı.

2013-2014;

2013-14 sezonunda İbrahim Toraman'ın tekrar 20 numaralı formasını giymesi nedeniyle tekrar 18 numaralı formaya geçti. Beşiktaş'ın yeni göreve başlayan teknik direktörü Slaven Bilic tarafından farklı mevkilerde forma görev verildi. Orta sahada ön libero, defansta stoper ve sağ bek olarak görev alan Necip, 10 Ekim 2013 tarihinde Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçından sonra takım kaptanı İbrahim Toraman ile Sezer Öztürk'ün kavga etmeleri yüzünden kadro dışı bırakılmasıyla, takımın ikinci kaptanlığından birinci kaptanlığına yükseldi. Devre arasında ise kaleci Tolga Zengin takım kaptanı, Tomáš Sivok ikinci kaptan olurken, Necip Uysal da üçüncü kaptanlığa getirildi. 2013-14 Süper Lig sezonunda zaman zaman sakatlıklarla boğuşan Uysal, 23 karşılaşmada forma giydi ve bu maçlarda 1 de asist yapmıştır.

2014-2015;

4 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş, Necip'in 2015 yılında bitecek olan sözleşmesi 4 yıl uzattı. İmzalana sözleşmeye göre Necip'in yıllık maaşı 900 bin Euro oldu. 5 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş'tan, KAP'a gönderilen açıklamada, Necip Uysal'ın transferi duyuruldu. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

" 2014-2015 sezonunda 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti, 2015-2016 sezonunda 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti, 2016-2017 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti, 2017-2018 sezonunda 1.100.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti, 2018-2019 sezonunda opsiyonlu olmak üzere, 1.100.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti, „

ödenecektir denildi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 4 Nisan 2015'te oynanan derbi maçı öncesinde yapılan seremonide 6 yaşındaki bir çocuk, Necip Uysal'ın önünde sahaya Fenerbahçe formasıyla çıktı. Seremoni sırasında küçük çocuk Necip'in elini tutunca "Ben sana düştüm ama Fenerbahçeliyim. Artık Beşiktaşlı mı oldum?" diyerek ağlamaya başladı. Bunun üzerine Necip Uysal, "Hayır, sakın üzülme. Sen hâlâ Fenerbahçelisin. Benim elimi tuttun diye, artık ben Fenerbahçeliyim" diyerek çocuğu teselli etti. Necip bu davranışıyla; Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) dağıttığı "2015 Türkiye Fair Play Ödülleri - Sportif Davranış dalında - Şeref Diploması kazandı. Futbolcu, sezonu 20'si ligde olmak üzere 37 maç ile tamamladı.

2015-2016

2015-2016 Süper Lig Hasan Doğan sezonunda Beşiktaş yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Bu dönemde Uysal birçok maçta Oğuzhan Özyakup veya José Sosa yerine oyuna girdi ve hamle oyuncusu olarak kullanıldı. Trabzonspor ve Mersin İ.Y ile oynanan erteleme maçlarında defanstaki eksiklikler nedeniyle stoperde Dusko Tosic ile görev yapan Necip Uysal, bu futbolcuyla iyi bir savunma tandemi oluşturdu ve stoperdeki başarısı dikkat çekti. 26 Ekim 2015'te sezonun 9. haftasında oynanan, Antalya Stadyumu açılış maçında, Antalyaspor takımına Ersan Gülüm'ün asistinde 14. dakikada ilk golü attı, Beşiktaş - Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Necip Uysal'ın attığı bu gol aynı zamanda, stadyumun ilk golü olarak tarihe geçti. 29 maçta oynadığı bu sezonun sonunda Beşiktaş ile kariyerinin aktif olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı.

2016-2017

2016-17 sezonunda Güneş tarafından joker oyuncu olarak kullanılmaya devam etti. 19 Ekim 2016'da Napoli ile oynanan maçta kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giymiş oldu. Beşiktaş'ın gruptaki tek galibiyeti olan bu maça ilk 11'de kaptan olarak çıktı. Ligin son haftalarında düzenli olarak maçların son yarım saatinde kullanılan futbolcu, sezon sonunda Beşiktaş ile bir şampiyonluk daha yaşadı.