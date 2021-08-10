Necdet Tokatlıoğlu kimdir? Necdet Tokatlıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Necdet Tokatlıoğlu biyografisi!

Türk besteci, solist, korist, müzisyen ve orkestra şefidir. Kendi bestelerinden oluşan 5 plak ve çok sayıda 45'lik plak dolduran Tokatlıoğlu'nun, 95'e yakın Türk Sanat Müziği bestesinin 68'i TRT repertuvarında bulunmaktadır. En tanınmış yapıtlarından bazıları Bir Sevgi İstiyorum, Gelme İstemem Artık ve Al Aşkını Çal Başına'dır. Peki, Necdet Tokatlıoğlu kimdir? Necdet Tokatlıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Necdet Tokatlıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Müziğe ilk adımını 1948 yılında 15 yaşındayken İzmir Türk Musıkisi Cemiyeti'ne girerek attı. Ahmet Aksoy ve İlyas Tonguç'tan özel müzik dersleri alan Necdet Tokatlıoğlu kimdir? Necdet Tokatlıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Necdet Tokatlıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NECDET TOKATLIĞLU KİMDİR?

Necdet Tokatlıoğlu (d. 30 Ocak 1933, İzmir – ö. 27 Eylül 2008, İstanbul), Türk besteci, solist, korist, müzisyen ve orkestra şefidir. Kendi bestelerinden oluşan 5 plak ve çok sayıda 45'lik plak dolduran Tokatlıoğlu'nun, 95'e yakın Türk Sanat Müziği bestesinin 68'i TRT repertuvarında bulunmaktadır. En tanınmış yapıtlarından bazıları Bir Sevgi İstiyorum, Gelme İstemem Artık ve Al Aşkını Çal Başına'dır.

Necdet Tokatlıoğlu 1933 yılında İzmir'e bağlı Yelki'de doğdu. Müziğe ilk adımını 1948 yılında 15 yaşındayken İzmir Türk Musıkisi Cemiyeti'ne girerek attı. Ahmet Aksoy ve İlyas Tonguç'tan özel müzik dersleri aldı.

1951 yılında Mehmet Kasabalı'dan ud ve nota dersleri alan Tokatlıoğlu, 1952 yılında TRT İzmir Radyosu'na giren ilk ses sanatçılarından oldu. İlk bestesini yaptığı 1954'te, yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak TRT Ankara Radyosu'na girdi ve burada ud ve ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı.

Necdet Tokatlıoğlu, TRT Ankara Radyosu'nda çalıştığı dönemde bir yandan da Mesude Çağlayan ve Saadet İkesus'tan şan dersleri aldı. 1960'ta TRT Ankara Radyosu Müzik Yayınları Şefliği'ne atanan Tokatlıoğlu, bu görevin sonrasında 1970'ten, emekli olduğu 1981 yılına dek radyoda solistlik görevinin yanı sıra koristlik ve program şefliği yaptı.

Kendi isteğiyle emekli olduktan sonra, İstanbul'a yerleşti ve çalışmalarını burada sürdürdü.

Pek çok ödül ve plaket sahibi olan Tokatlıoğlu, aynı zamanda birçok uluslararası organizasyonda görev aldı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi.

Ud ve piyano çalan Necdet Tokatlıoğlu, yaşamının son yıllarında İstanbul Koç Allianz Korosu'nu ve adı verilen Necdet Tokatlıoğlu Kabataş Musıki Derneği korosunu çalıştırdı.

20 Mayıs 2007'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, doğduğu yer olan Güzelbahçe Yelki'ye heykeli dikildi.

Evli olan Necdet Tokatlıoğlu'nun, iki kızı ve bir torunu bulunmaktaydı. 27 Eylül 2008'de İstanbul'da 75 yaşında öldü. Cenazesi İzmir'de defnedildi.