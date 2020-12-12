Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar

Birkaç gün içinde ülkemize gelmesi planlanan Çin aşısının uygulanma planı belli oldu. Buradaki test sürecinden sonra 25 Aralık gibi aşılama başlayacak, günde 450 bin doz uygulama yapılacak. Dışarı çıkamayanlar evlerinde aşı olabilecek, uygulamaya dahil olan tüm vatandaşlar kurulacak sistem üzerinden takip edilecek.

Ülkemizde uygulanmak üzere Çin'den sipariş edilen Sinavoc aşısı, koronavirüsle mücadelede umudumuz oldu. Çin'le yapılan anlaşma gereğince ilk etapta Türkiye'nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları ise sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarda, önceliklerin belirlenmesinin yanı sıra, il ve ilçelere göre aşı haritası hazırlanıyor.

EVLERDE DE YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı, aşının nasıl taşınacağı, lojistiği, ilçelere kadar nasıl dağıtılacağı konusunda hazırlıkları tamamlamak üzere. Birkaç gün içinde ülkemize gelmesi planlanan aşılar; kronik hastalar ve dışarı çıkamayacak durumda olanlar için evlerde yapılacak. Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.

VERİ TABANI OLUŞTURULUP, TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

Diğer aşılardaki takip sistemi, koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak. Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.

KRİTİK GÜN 25 ARALIK

Hürriyet'in haberine göre; aşılar geldikten sonra uygulanmadan önce 10-15 gün kadar test sürecine alınacak. Böylece aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık'ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek.

GÜNDE 450 BİN AŞILAMA YAPILMASI PLANLANIYOR

Aşıların taşınmasında soğuk hava zinciri kullanılacak. 1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposu bulunduğu, gerekirse bu sayının arttırılabileceği belirtildi. Daha önceki tecrübelere dayanarak, günde 300-450 bin arasında aşılama yapılabildiği bilgisi paylaşıldı.

İKİNCİ DOZ ALIMI YAŞA GÖRE BELİRLENECEK

Çin aşısı 3 yıl buzdolabında saklanabiliyor. 2 ile 8 derecede korunabilen aşının ikinci dozu 60 yaş üstüne 21 veya 30 gün arayla, daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak. 2'nci dozdan sonra antikor oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığı, Çin aşısı yaptıranların yüzde 92'sinde de antikor oluştuğu belirtiliyor.

KORUMA SÜRESİ 6-8 AY ARASI

Aşının koruma süresi 6-8 ay arasında olacak. Şubat-mart aylarında hem toplumsal bağışıklık hem de aşı bağışıklığı nedeniyle her iki kişiden biri, salgın sisteminin dışına düşecek. Ancak nüfusun yüzde 50'sinin hasta olma olasılığı süreceği için bir süre daha dikkat etmek ve aşı yaptıranların sayısını arttırmaya çalışmak iyi bir tercih olacak.