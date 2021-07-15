NBA 2K22'nin fiyatı, çıkış tarihi ve kapak yıldızları açıklandı! 2K serisinin yeni oyunu resmi olarak tanıtıldı

NBA 2K22 için geri sayım beş çarpıcı kapak tasarımı ile başladı. Merakla beklenen NBA serisinin yeni oyununa dair detayları sizler için derledik. Peki, NBA 2K22'nin fiyatı ne kadar? NBA 2K22 ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

2K22'nin fiyatı ne kadar? NBA 2K22 ne zaman çıkacak? soruları, dün yapılan tanıtımının ardından yanıt buldu. Dijital ve fiziksel formatta üç sürüm sunulacak olan NBA 2K22: Standart Edition, Cross-gen Bundle ve NBA 75th Anniversary Edition olarak duyuruldu.

Dallas Mavericks'ten Luka Doncic, hem Standart Edition hem de Cross-Gen Dijital Bundle'ın kapağını süslüyor. 75. yıldönümü kapağında ise Dirk Nowitzki, Kareem Abdul-Jabbar ve NBA'in şu anki yıldızı Kevin Durant'in bir araya geldiği bir kapak tasarlandı. NBA 2K20 ile oyuna dahil olan WNBA liginden ise Candace Parker'da kapakta yer alacak.

Genç yıldız olan Luka Doncic, "NBA 2K22 kapağında olmak büyük bir onurdur" diyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı

NBA 2K22'nin demosunu oynamak isteyenler için ise ağustosun başlarında NBA 2K22 demosunu oynayabilecekler. Bu oyunculara oyunu denemek için bolca zaman verecek ve oyuncuların yeni MyPlayer'ın fiziklerini denemelerine izin verecek. MyPlayer'da rozetler tamamen elden geçirildi bazı rozetlerin yerine yeni rozetler eklendi.

NBA 2K22 FİYATI NE KADAR OLACAK?

NBA 2K22 için ön siparişler Türkiye'de henüz başlamamış olsa da NBA 2K22, 10 Eylül'de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Oyunun standart sürümü Steam üzerinden 429,00 TL ye satılacak.