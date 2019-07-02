NBA 2K20'de Kadın Basketbol Ligi WNBA de Yer Alacak

NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K20, 6 Eylül'de piyasaya çıkacak. Oyunda WNBA takımları ve oyuncuları da yer alacak.

2K Games, Şubat 2019'da yaptığı açıklamalarda WNBA'in bir şekilde oyunda yer alacağını söylemişti. WNBA, daha önce EA'in yaptığı NBA Live 18'de de yer almıştı. Şimdi sıra NBA oyunları söz konusu olduğunda piyasanın ağır abisi olan 2K Games'e geldi.

2K Games'in oyununda kadın sporcuların ve WNBA'in de yer alıp almayacağı konusundaki söylentileri ortadan kaldıran ise oyunun son fragmanı oldu. Fragmanda kadın sporcuları da gördük.

NBA 2K20'nin erkek kapak yıldızları da açıklandı. Anthony Davis oyunun kapağında bu defa tek başına yer alacak. Legend Edition'ın kapağında ise gerçek bir NBA efsanesi olan Dwayne Wade yer alacak. Oyunu ön sipariş ile alanlara pek çok hediye de verilecek. Bu hediyeler arasında oyun içi paralar ve yetenek geliştirmeler de yer alacak.